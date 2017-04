Deutscher Computerspielpreis: Die Gewinner von 2017

Am Mittwoch, 26. April, wurde der Deutsche Computerspielpreis 2017 in Berlin verliehen. In 13 Kategorien entschied eine Fachjury über die Gewinner der Auszeichnungen und der Preisgelder (insgesamt über 550.000€). Zusätzlich wurde noch ein Publikumspreis, ermittelt durch ein öffentliches Voting, vergeben.

Größter Gewinner ist natürlich das Beste Deutsche Spiel Portal Knights, das noch 110.000 Euro Preisgeld dadurch gewann. Die Begründung der Jury liegt darin, dass das Action-Rollenspiel Portal Knights durch eine kunterbunte und clevere Mischung aus bekannten Spieleelementen besticht und so sowohl große als auch kleine Spieler überzeugt. Zum Besten Internationalem Spiel wurde The Legend of Zelda: Breath of the Wild gekürt, während der Publikumspreis an The Witcher 3: Blood and Wine ging.

Alle Auszeichnungen im Überblick

Bestes Deutsches Spiel (110.000€)

Portal Knights (Keen Games, Frankfurt am Main / 505 Games, Mailand, IT)

Bestes Nachwuchskonzept (insg, 90.000€, 1. Platz 45.000€, 2. Platz 30.000€, 3. Platz 15.000€)

1. DYO (HTW Berlin)

(HTW Berlin) 2. Isometric Epilepsy (TH Köln)

(TH Köln) 3. ViSP- Virtual Space Port (HTW Berlin)

Bestes Kinderspiel (75.000€)

She Remembered Caterpillars (Jumpsuit Entertainment, Kassel / Ysbryd Games, Brighton)

Bestes Jugendspiel (75.000€)

Code 7 – Episode 0: Allocation (Goodwolf Studio, Bonn)

Beste Innovation (40.000€)

VR Coaster Rides und Coastialty App (VR Coaster, Kaiserslautern)

Beste Inszenierung (40.000€)

Robinson: The Journey (Crytek, Frankfurt am Main)

Bestes Serious Game (40.000€, je 20.000€)

Debugger 3.16: Hack’n’Run (Spiderwork Games, Vechta)

(Spiderwork Games, Vechta) Orwell (Osmotic Studios, Hamburg / Surprise Attack, Melbourne)

Bestes Mobiles Spiel (40.000€)

Glitchskier (Shelly Alon, Hamburg)

Bestes Gamedesign (40.000€)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Mimi Productions, München / Daedalic Entertainment, Hamburg)

Bestes Internationales Spiel (ohne Preisgeld)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (ohne Preisgeld)

Overwatch (Activision Blizzard)

Beste Internationale neue Spielwelt (ohne Preisgeld)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Publikumspreis

The Witcher 3: Blood and Wine (CD Projekt RED)

Sonderpreis der Jury