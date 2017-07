Diablo 3: Doppelte XP am Wochenende

Dieses Wochenende könnt ihr richtig schnell Erfahrungspunkte absahnen.

Blizzard hat am Freitag, den 14.Juli.2017 um 17 Uhr MESZ bis Montag um 17 Uhr MESZ Doppelte XP angekündigt. Zusätzlich redet das Diablo 3 Team über Strafen für alle Spieler, die sich den Totenbeschwörer – Exploit zunutze gemacht haben. Das letzte Update behob diesen Fehler zwar, aber dennoch nutzten diesen Fehler etliche Spieler, obwohl Blizzard aufforderte, dies bitte zu unterlassen. Die ehrliche Community des Spiels verlangt nach harten Strafen gegen die Cheater, aber wie wir wissen lässt sich Blizzard von niemandem in ihre Politik reinreden. Blizzard selbst sagt:

Wie bei allen vorherigen Exploits werden jedwede weitere Strafen nicht aufgrund von Meinungen außerhalb des Diablo-Teams und betroffenen Personen getroffen.

Am Wochenende erwarten uns also doppelte XP in allen Diablo 3 Spielmodi. Daneben werden die legendären Edelsteine aller Charaktere, die nicht-saisonal sind, auf das vor dem Patch 2.6.0 höchstmögliche Level wieder angepasst und die durch den Exploit verzerrte Online-Rangliste zurückgesetzt. Ernste Konsequenzen für die Totenbeschwörer-Cheater gibt es also nicht. Was man jetzt von dieser Mildtätigkeit seitens Blizzard halten mag, sei jedem selbst überlassen. Der Totenbeschwörer ist seit dem 27. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One für 14,99 EUR verfügbar.