Diablo 3: Seasons kommen auch für PS4 und Xbox One

Konsoleros aufgepasst! Wem beim neuesten Ableger von Blizzards Diablo-Reihe schnell die Lust vergeht, in fordernden Rifts und Leveln Items zu grinden, der wird sich über die aktuelle Ankündigung freuen. Der kalifornische Publisher führt das unter Spielern beliebte Seasons-System nun auch für die PS4 und Xbox One ein.

Bisher konnten lediglich Spieler, die einen Mac oder PC ihr Eigen nennen, die zeitlich begrenzten Aufgaben und Herausforderungen abschließen, um Belohnungen einheimsen zu können. Neben einem sechsteiligen Klassenset winken dem erfolgreichen Helden vor allem dekorative Items zur Individualisierung des Charakters. Der Casual-Spieler freut sich über Optionen zur Selbstdarstellung, während ambitionierte Gamer ihre Leistungen auf dem bereitgestellten „season-leaderboard“ miteinander vergleichen können. Über die Möglichkeit einer plattformübergreifenden Rangliste sind noch keine Einzelheiten bekannt.

Many of the features you know and love will translate over to console: seasonal rewards, leaderboards, and more. #BlizzCon pic.twitter.com/Qd9GAtLa2i

— Diablo (@Diablo) 5. November 2016