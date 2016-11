Diablo 3: Totenbeschwörer-Paket offiziell angekündigt

Diablo 3: Termin für die fünfte Saison

Die vierte Saison in Diablo 3 Reaper of Souls neigt sich nun dem Ende zu. Schon ein Weilchen hat man sich gefragt, was denn nun das genaue Datum hierfür sein wird. Dieses steht nun endlich fest und mit dazu auch der Starttermin für die kommende, fünfte Saison. Diablo 3: Fünfte Saison startet im Januar Wenn ihr noch an eurem aktuellen Saison-Charakter arbeiten wollt, bevor er in einen nicht-saisonalen Charakter umgewandelt wird, solltet ihr das jetzt machen. Die vierte Saison wird nä