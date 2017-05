Die besten Action Games für das Smartphone

Bereits vor dem Release des App Stores für iOS Geräte und des Google Play Market für Android Geräte gab es Spiele für das Handys. Zum Beispiel den Klassiker Snake für Nokia Geräte. Doch mit den Handyspielen von heute sind die Klassiker auf den alten Tastenhandys natürlich nicht zu vergleichen, denn nicht nur die Entwicklung der Hardware, sondern auch die der Software, ist in den letzten Jahren rasant fortgeschritten. Da ist es kaum verwunderlich, dass wie in diesem Artikel beschrieben, mehr als zwei Drittel der Deutschen ein Smartphone nutzen und somit Zugriff auf eine schier unendliche Auswahl an Spielen haben. Doch um stets die neusten Spiele spielen zu können, ist natürlich auch ein das passende Endgerät wichtig. Deshalb hat die Vergleichsplattform preis24.de eine eigene Infoseite über das Samsung Galaxy S8 erstellt, denn es ist ein spieletaugliches Smartphone wie kaum ein anderes. Neben einem hochmodernen Prozessor bietet es den Nutzern auch ein erstklassiges Display und präzises Display für blitzschnelle Reaktionen. Und damit Sie die Hardware auch tatsächlich nutzen können, haben wir eine kleine Übersicht über die besten Action Games fürs Smartphone erstellt.

Lara Croft – Relic Run

Bereits im Jahr 2015 erschien mit dem Titel Lara Croft – Relic Run erstmalig ein Titel der beliebten Serie für iOS und Android. Anders als bei den klassischen Lara Croft Titeln hat der Spieler allerdings nicht die Möglichkeit flexibel eine 3-dimensionale Umgebung zu erkunden, denn Lara Croft bewegt sich im Titel Relic Run lediglich in eine Rechnung. So wird das Spiel deutlich einfacher, aber nicht weniger spannend. Außerdem bietet es den Vorteil, dass es auch mal mit einer Hand oder nebenbei gespielt werden kann, da nicht dauerhaft die gesamte Aufmerksamkeit notwendig ist.

Implosion – Never Lose Hope

Ein weiteres sehr gutes, wenn auch nicht allzu bekanntes, Action Spiel ist der Titel Implosion – Never Lose Hope. Bei diesem hat der Spieler die Möglichkeit aus der Vogelperspektive einen Kämpfer zu steuern, der sich mit diversen Waffen durch schier endlos scheinende Scharen aus Gegners kämpfen muss. Dabei hat der Spieler die Möglichkeit seinen Spielstil zu variieren, denn er kann nicht nur blind losmetzeln, sondern auch mit Taktik und anspruchsvollen Kombinationsangriffen arbeiten, um seine Gegner zu besiegen. Den Spieler erwarten in regelmäßigen Abständen Bosskämpfe. Hierbei sollte stets mit Vorsicht an die Sache herangegangen werden, denn die Bosse verfügen stets über neue Fähigkeiten, die die Kämpfe auf die verschiedensten Arten hochgradig anspruchsvoll machen. Wer durch unsere Beschreibung Interesse an Implosion – Never Lose Hope gewonnen hat, der kann sich auf Youtube ein wenig Gameplay anschauen. Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit die ersten Level des Spiels kostenlos zu testen.