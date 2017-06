Die besten Lotto-Apps für das Smartphone

Die Zeiten, in denen am Samstagabend die Ziehung der Lottozahlen live am Fernseher verfolgt wurde, sind längst vorbei. Inzwischen lässt sich der Lottospieler die Ergebnisse der Ziehung aufs sein Smartphone schicken, um dann seine möglichen Gewinne zu kontrollieren, wenn die Zeit und Ruhe dafür vorhanden ist. Dazu benötigt der Spieler zuverlässige Lotto-Apps, die nicht nur die Zahlen abbilden, sondern vielleicht auch schon gleich seine Tippscheine und Gewinnzahlen kontrollieren. Die besten und nützlichsten dieser Smartphone-Apps sollten auf keinen Fall ignoriert werden. Sie nehmen viel Arbeit ab und erinnern daran den Gewinn auch rechtzeitig abzuholen.

Lotto24 als Must-Have im Lottoland

Die App bietet dem Spieler ideale Unterstützung und hat die entsprechenden Lizenzen gleich mit dabei, um auch wirklich den besten Zugriff auf die Gewinnspielsysteme zu bieten. Ein großzügiger Spielerservice macht es dem Lottospieler sehr einfach seine Einsätze zu platzieren. Dazu kommen die benutzerfreundlichen Menüs, die schnell Überblick über die Gesamtsituation verschaffen. Das Handling ist einfach und intuitiv, so dass sogar die etwas höheren Preise, im Vergleich zur Konkurrenz, nicht ins Gewicht fallen. Einziges Manko ist der noch fehlende PIN-Schutz für die eigenen Daten. Das wäre in der Zukunft noch wünschenswert.

Cleverlotto als Juniorpartner von Lotto24

Cleverlotto ist eine App, die Vieles gut macht. Die eigenen Tippscheine werden letztendlich über Lotto24 gespielt, das hier als Partner auftritt und seine Marktdominanz deutlich macht. Das Tippen in der App ist unproblematisch. In der iOS-Version gibt es gar einen Scanner, der Papiertippscheine einscannt und danach verwaltet. Das ist innovativ. Die tollen Extras beinhalten Statistiken zu den bisher gespielten Scheinen und eine PIN für die App. Mit Cleverlotto ist jeder Spieler bestens versorgt bei seinen Lottotipps. Letztendlich befindet sich der Spieler aber auch auf dieser Plattform praktisch bei Lotto24. Einen genauen Vergleich findet der Spieler bei Lottoland24. Hier können die Anbieter verglichen werden und individuell Unterschiede und Vorteile gesucht werden. Dann kann jeder die für ihn ideale App nutzen.

Golotto als nutzerfreundliche Alternative

Der Einstieg in die App ist simpel und der Spieler kann sich schnell einen Lottoschein erstellen und mit dem Spielen beginnen. Ein Manko für iOS-Nutzer wird aber schnell klar, denn die App verfügt in dieser Version über keine Alarme. Das ist natürlich schlecht, wenn der Spieler über die Gewinnertippreihen nicht informiert werden kann. Die AGB werden aber im Allgemeinen als sehr verbraucherfreundlich angesehen und machen hier wieder einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus. Golotto ist für den Normalspieler, besonders unter Android, hervorragend nutzbar.

Lottoland als Preiskanone im Wettbewerb

Lottoland hat die günstigsten Preise für die Tippscheine und betreibt einen richtigen Preiskampf gegen die Konkurrenz. Die Bezahlmöglichkeiten bei Lottoland sind ebenfalls weitreichend und lassen keinen Wunsch offen. Allerdings gibt es Mängel in der Organisationsstruktur. Keine Hinweise zur Suchtprävention und viel zu lang geschriebene AGB, die dazu noch auf Englisch daherkommen, dürften die meisten Spieler schnell skeptisch machen. Wer einfach nur günstig Lotto spielen will, und sich ansonsten nicht so sehr kümmert, ist bei Lottoland genau richtig.

Tipp24 als Alternative von der Insel

Tipp24 hat seinen Unternehmenssitz in Großbritannien und zahlt dort weniger Abgaben an den Staat im Vergleich zur deutschen Konkurrenz. Das hält die Briten aber nicht davon ab ebenso hohe Preise wie die Deutschen anzusetzen. Grundfunktionen werden in der App angeboten, auch die Suchtprävention hat ihren Platz. Ein monatlicher Maximalbetrag lässt sich aber nicht einstellen. Eine Alternative zu den vorgestellten Apps ist Lottospielen24, das als Vergleichsportal den Spieler immer auf dem Laufenden hält, welches Portal für ihn das Geeignete ist.