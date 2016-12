Die Gemeinsamkeiten zwischen Poker und Hearthstone

Hearthstone ist ein Online-Sammelkartenspiel, das von Blizzard Entertainment entwickelt wurde und erstmals 2014 auf den Markt kam. Seit 2015 ist Hearthstone auch für iPhones und Android-Smartphones erhältlich. Es handelt sich dabei um ein Free-to-Play-Spiel, welches sich durch Micropayments innerhalb des Spiels finanziert. Damit es für die Spieler immer wieder Neues zu entdecken gibt, werden in regelmäßigen Abständen Erweiterungen für die Welt entwickelt. Es haben sich mittlerweile zahlreiche E-Sport-Teams rund um das Spiel gebildet, die eine Liebe für Magie, Zauber und Warcraft teilen. Eines dieser Teams ist FlowEsports.

Hearthstone im Überblick

Hearthstone wird momentan von ca. 40 Millionen Menschen gespielt und kann ganz leicht erlernt werden. Die Karten können in drei verschiedene Kategorien unterteilt werden: Diener, Zauber und Waffen. Während einige Karten sehr selbsterklärend sind, zum Beispiel “Fügt einem Charakter 6 Schaden zu”, sind andere etwas komplizierter, da sie bestimmte Effekte auslösen oder mit anderen Karten zusammengespielt werden können, um starke Kombos zu aktivieren.

Es geht also nicht nur um Glück – auch allerhand Strategie und Taktik sind gefragt. In dieser Hinsicht ist Hearthstone einem Pokerspiel recht ähnlich. Doch es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten. Hearthstone-Spieler versuchen zum Beispiel ihre Karten so auszuspielen, dass die Ressourcen des gegnerischen Teams schwinden. Und während man in Hearthstone um Lebenspunkte spielt, geht es beim Poker um Chips.

FlowEsports-Team

Die Teammitglieder des FlowEsports-Teams sind die Profispieler Daniel Märkisch (C4mlann), Tobias Graap (TwoBiers), Betle Stubberud (Xzirez) und Johannes Steindl (JonnyStoneHS). Nicht von unwichtiger Bedeutung ist, dass Märkisch und Steindl beide am World Series of Poker Circuit Event in Rozvadov im Herbst 2016 teilgenommen haben. Märkisch schaffte es sogar den 20. von 813 Plätzen zu belegen. Es ist also nicht verwunderlich, dass 888poker und FlowEsports sich entschlossen haben, zusammenzuarbeiten. Als Teil der Kooperation können Follower sich jetzt schon auf einige kostenfreie Turniere und super Preispools einstellen.

Mehr als nur ein einfaches Spiel

Wer glaubt, Hearthstone sei nur ein einfaches Spiel, welches in heimischen Wohnzimmern gespielt wird, der irrt sich gewaltig. Es werden nicht nur regelmäßig große Turniere veranstaltet, viele Partien werden auch live auf Twitch gestreamt. Diesen Spielen folgen über 1,7 Millionen Zuschauer im Monat. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Turniere auch mit VR-3D-Brillen mitverfolgt werden können. Dann sind Zuschauer wirklich mittendrin im Geschehen. Diese Technologie wurde bereits erfolgreich bei Pokerturnieren eingesetzt.

Seit Online-Kartenspiele problemlos mit Millionen von Zuschauern geteilt werden können, erfreuen sie sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Es geht nicht mehr nur ums Selberspielen – Fans von Spielen wie Hearthstone wird eine ganze Community geboten.