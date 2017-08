Die Gilde 3: Bald startet die Early-Access

Die Gilde 3 bald Early-Access

Die Gilde ist eine Spielreihe, die bei den meisten entweder auf große Begeisterung oder Unkenntnis stößt. Der dritte Teil allerdings steht in den Startlöchern. Bald haben wir die Möglichkeit, bei der Spielentwicklung mitzuwirken, denn Die Gilde 3 startet bald in die Early-Access-Phase.

Nach langen internen Gesprächen habe man sich also dazu entschieden, das neue Mittelalter-Simulations-Strategie Game in die Early-Access-Phase zu entlassen – sehr zur Freude der Fans natürlich. Denn das letzte Gilden-Spiel ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. So können wir uns bald wieder darauf freuen, unsere Familiendynastie auszubauen und die anderen Familien aus dem Weg zu schaffen. Heinrich Meyer, Producer von Die Gilde 3 hatte zu dem Thema Early-Access Folgendes zu sagen:

Nach monatelangen internen Diskussionen über die Ausrichtung einiger Features des Spiels haben wir uns dazu entschieden, die Early-Access-Phase zu beginnen, um die letzte Etappe der Entwicklung des Spiels gemeinsam mit der Community zu bestreiten.

Vollversion im zweiten Quartal 2018

Am 26. September 2017 wird das Spiel laut Plan in die neue Phase eintauchen. Die Vollversion ist allerdings erst für das zweite Quartal 2018 geplant. Wer also lieber warten möchte, der muss sich dann doch noch etwas gedulden. Der Zeitraum zwischen Erscheinungsdatum und der jetzigen Early-Access ist allerdings schon ein wenig gering. Dazu äußert sich allerdings Jan Binsmaier, der als Publishing Director bei THQ Nordic arbeitet. Binsmaier hatte dazu folgende Erklärung:

Normalerweise würden wir die Early-Access-Phase viel früher während der Entwicklung eines Projekts in Betracht ziehen. Die Gilde 3 liegt ein sehr offenes und simulationslastiges Spiel-Design zugrunde. Deshalb sehen wir Early Access als den bestmöglichen Weg, um den Erwartungen der Fans absolut gerecht zu werden.

Wir freuen uns schon sehr auf einen weiteren Abschnitt der Gilde. Werdet ihr in die Early-Access einsteigen oder werdet ihr bis nächstes Jahr warten?