Die große Vielfalt der Online-Casino-Games

Ultra Street Fighter II: Was euch im Online-Modus erwartet

Mit voller V-Leiste auf die Switch – Ultra Street Fighter II: The Final Challengers kommt exklusiv für die neue Hybrid-Konsole von Nintendo. Capcom hat sich nun, weniger Wochen nach der Bekanntgabe, entschieden, einige Infos zum Online-Modus und der Wireless-Funktion rauszuhauen. Was ihr in den Mehrspieler-Kloppereien erwarten könnt, verraten wir euch. Ultra Street Fighter II - Quo Vadis? Der Name Ultra Street Fighter II könnte dem ein oder anderen bereits bekannt vorkommen. Denn bei