Die Young – Neuer Teaser

Sterben kann nicht so schwer sein – bisher hat es noch jeder geschafft

Nächstes Jahr will Indiegala uns mit dem neuen Spiel “Die Young” bereichern. Das Open-World-Survival-Game wurde auf Basis der Unreal Engine 4 für PS4, Xbox One und PC entwickelt und sieht dementsprechend gut aus. Mit einem vielversprechenden Trailer wollen die Entwickler uns schon einmal einen guten Vorgeschmack auf das geben, was uns nächstes Jahr erwartet.

Die Young – Jetzt rollen Köpfe

Ihr werdet in die Rolle einer jungen Frau versetzt, welche auf einer überwältigend schönen aber gleichzeitig geheimnisvollen Insel gefangen ist. Auf dieser Insel lebt eine rätselhafte, ländliche Gemeinde. Verfolgt von dem Gedanken, überleben zu wollen, versucht ihr von der Insel zu entkommen. Ihr wisst nicht wer oder warum man euch entführt hat, aus diesem Grund seid ihr extrem misstrauisch und vorsichtig unterwegs. Euer oberstes Ziel ist es, von der Insel im Mittelmeer zu fliehen. Die einzigen Mittel, die euch dazu zur Verfügung stehen, sind Fähigkeiten wie Springen, Rennen und Klettern, um Feinde hinter euch zu lassen.

Während ihr versucht zu entfliehen, findet ihr mehr über die Bewohner, welche sehr verdächtig erscheinen, heraus. Ihr erkundet schaurige Höhlen, dunkle Minen und alte, zerfallene Ruinen.

Die Young – Die Henkersmahlzeit bleibt aus

Wie es die Natur so will, braucht ihr zum Überleben natürlich auch Wasser. Ihr sucht nach verschiedenen Gegenständen, die euch bei der Flucht helfen. Auch an Ausrüstung wurde nicht gespart. All das rundet das Survival-Spektakel ab und hilft euch dabei, den Albtraum zu überleben.

Die Young – Nur die Besten sterben jung

Mit dem kürzlich veröffentlichten Trailer gewährt euch Indiegala einen ersten Einblick in die Grafik des Spiels, außerdem werden euch einige Hinweise zum Spiel und zur Handlung gegeben. Demnach seid ihr in einer offenen Spielwelt, welche euch sowohl Erkundungs- als auch Survival-Elemente bietet. Gespielt wird Die Young in der First-Person-Perspektive.

Für alle robusten Survial- Fans haben wir hier den Game-Teaser