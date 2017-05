Diese Top Games darf man sich keinesfalls entgehen lassen

Da draußen gibt es inzwischen wirklich einen mehr oder weniger Urwald an Slot Spielen – und sich hier durchs Gebüsch zu kämpfen ist oftmals wirklich gar nicht so einfach. Einen Überblick zu behalten und den Wulst an Möglichkeiten mit Klarheit zu sehen braucht ja fast schon eine Vollzeitbeschäftigung auf diversen Gambling online Seiten. Doch zum Glück kann man ja bezüglich der Spielautomaten im Internet inzwischen all die benötigten Infos online finden – unsere Liste der 5 beliebtesten Games in Deutschland machen es jetzt super easy den besten Einstiegspunkt zum online Gaming zu finden oder aber das eigene Spiele Repertoire auszuweiten.

Abgesehen davon hilft eine solche Liste an Top Spielen natürlich auch bei der Bewertung von online Casinos. Denn hier kann man beruhigt sagen, diese Maschinen machen gute Echtgeld Casinos aus! Wir beginnen hier mit der Nummer fünf und arbeiten uns zum Knaller unter den Geldspieltautomaten vor. Was einem dabei schnell auffallen wird: ja, wir haben uns auf Games von Herstellern aus dem deutschsprachigen Gebiet beschränkt, denn diese bieten sagenhafte Qualität. Made in Germany hat auch auf diesem Sektor eine gewisse Aussagekraft…

Nummer 5: Bella Donna

Eine wahre Schönheit aus Venedig ist der Hauptcharakter dieses romantisch anhauchenden Slots. Sie verführt den Spieler auf den 5 Walzen des Automaten mit einem simplen hübschen Augenaufschlag. Hier gilt es dann wirklich einen klaren Kopf zu bewahren! Immerhin kann man dann ganz schön viel Cash absahnen. Das ist vor allem dank der übermäßig häufigen und zahlreichen Free Spins dieser Novoline Maschine möglich – bis zu 98 Freidrehungen auf einmal sind drinnen!

Nummer 4: Endless Summer

Viele wünschen es sich: einen endlosen Sommer, lange warme Tage die nie zu Ende gehen mögen, die gelassene Atmosphäre von entspannten Abenden im Freien. Dieses Feeling, zusammen mit einem extra Boost an Gute Laune gibt es im Endless Summer Spielautomaten von Merkur. Die Umsetzung des unbeschwerten Themas ist so gelungen, dass selbst die grimmigsten Zocker hier ein warmes Gefühl in der Brust bekommen.

Nummer 3: Dolphin‘s Pearl

Natürlich muss auch ein Unterwasser Slot in unserer Top 5 Auswahl mit dabei sein – immerhin ist das Thema von Ozeanen und Weltmeeren wohl eines der am häufigsten eingesetzten in der Gambling Welt. Irgendwie hat das ruhige Blau eine spezielle Wirkung, nicht nur auf Zocker, sondern auf Jedermann. In Novoline’s Dolphin’s Pearl Slot gibt es auch noch süße Delphine und überaus gute Gewinnchancen oben drauf.

Nummer 2: Explodiac

Eine fruchtige Explosion ist der Fokus und das Hauptaugenmerk dieses Automatenspiels. Bally Wulff hat hier das klassische und ursprüngliche Furchtmotiv voll aufgemotzt und mit Bombastischen Features versehen. Auf den 5 Rollen und 10 Gewinnlinien kann man nicht nur verschiedenstes Obst, sondern auch verschiedenste Wege zum Gewinn entdecken. Klassisch aber dennoch modern – perfekt gelungen!

Nummer 1: Book of Ra

Wie hätte es anders sein können? Unsere Top Empfehlung ist natürlich der Novoline Hit Book of Ra. Im Internet fast schon regelrecht gehyped finden wir, dass der Ruhm und Fame dieses Spiels wirklich gerechtfertigt ist. In dieser ägyptischen Video Slot Welt stimmt wirklich alles – die Umsetzung, die Funktionen, die Gewinnchancen, die Spannung, die Unterhaltung, die Einsatzflexibilität…