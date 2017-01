Das Abenteuer in die Digiwelt geht in die nächste Runde. Bereitet euch vor, denn am Ende der kommenden Woche erscheint „Digimon World: Next Order“. Um euch die Wartezeit zu verschönern, veröffentlichte Bandai Namco Entertainment einen frischen Gameplay-Trailer mit dem Namen „Un-hatch your destiny“.

In Japan kamen die Digimon-Fans schon Mitte des vergangenen Jahres in den Genuss von „Digimon World: Next Order“, doch müssen sich die Fans hierzulande noch einige Tage gedulden. Leider kommen in Deutschland nur die Besitzer einer PlayStation 4 in den Genuss des Spiels – im Gegensatz zu unseren japanischen Freunden. Diese konnten die Digimon-Abenteuer auch auf der PS Vita bestreiten.

Digimon World Next Order: Neuer Un-hatch Trailer beehrt uns

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment veröffentlichten passend zum Europäischen Release einen englischen Trailer. Dieser trägt den Namen „Un-hatch your destiny“. Frische Gameplay-Szenen zeigen euch Einblicke in das Spielgeschehen und die Digimon, welche im Spiel zu finden sind. Es wird bis zu 215 verschiedene Digimon geben.

Die Entwickler des Spiels sagen dazu:“ In Digimon World: Next Order wird der Spieler in die Digi-Welt entführt, welche von Machinedramons belagert wird. Der Spieler wird von zwei Digimon aus einer unausweichlichen Situation gerettet, diese schließen sich dem Spieler an und werden Digimon-Partner. Zusammen bahnen sie sich den Weg durch die von Machinedramon verseuchte Digiwelt, um den Weg, der zurück in die reale Welt führt, zu finden. Während der Reise trainiert der Spiele seine Digimon nach und nach für die harten Kämpfe.“

„Digimon World: Next Order“ ist ein Muss für alle Digimon-Fans. Wer möchte denn nicht mit Argumon durch die Gegend laufen. Wie heißt es so schön in den Lieder von Digimon: Leb deinen Traum, denn er wird wahr!

Was haltet ihr von „Digimon World: Next Order“? Lasst eure Meinung da, denn die interessiert uns!