Es gibt einen neuen Gametrailer zu „Digimon World: Next Order“ , den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Bandai Namco Entertaiment gibt uns und euch damit einen Einblick in die PlayStation 4-Version, des japanischen Klassikers Digimon.

Auch zu uns nach Europa soll im kommenden Jahr „Digimon World: Next Order“ kommen. Nicht nur für die PlayStation Vita, sondern auch für die PlayStation 4. So verkündete es Bandai Namco Entertaiment im September. Ebenso soll auch in Japan eine PS4-Version des Spiels erscheinen, deswegen bekommen auch wir jetzt erste Einblicke auf das Spielgeschehen.

Digimon World: Next Order PS4-Version im neuen Gameplaytrailer

Machinedramons bedrohen wieder die Digiwelt und ihr als Spieler werdet in diese gesogen. Zwei Digimon retten euch, vor den bösartigen Machinedramons. Gemeinsam macht ihr euch auf den Weg den Grund für die Machinedramons zu finden. Aber natürlich auch nach dem Weg nach Hause.

Ihr seht in dem Video viele verschiedene Digimon und schon einige Digitationen. Laut Bandai sind es wohl 200 verschiedene Digimon, die man sammeln kann und aufziehen. Genauso sieht man in dem Video wie später aussehen kann. Das Kampfsystem wird auch kurz gezeigt. Es werden viele Digimon vorhanden sein, die aus den verschiedenen Digimon Generation stammen.

Es werden einige kleiner Änderungen am Spiel vorgenommen. Die PlayStation 4-Version wird eine bessere Grafik haben, sowie eine aufgewertete Spielbalance. Hinzu kommt auch ein höherer Schwierigkeitsgrad als bei der PS Vita-Version, wie der jedoch genau ausfällt können wir an dieser Stelle nicht im Detail verraten. Komplett neu ist hingegen das ihr nun zum erstmal mal in der Serie auch das Geschlecht selbst bestimmen könnt.

Viele von euch freuen sich bestimmt schon riesig, dass dieser alte Klassiker mit neuer Gestaltung endlich auch zu uns nach Deutschland kommt. Bis es endlich soweit ist könnt ihr euch ja nochmal alle alten Digimonfolgen ansehen, damit ihr euch jetzt schon mal für eure Lieblings Digimon entscheiden könnt.

