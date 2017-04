Director von Assassin’s Creed 3 und Far Cry 4 verlässt Ubisoft

Alex Hutchinson verkündete via Twitter, dass er nach 7 Jahren den Spielentwickler Ubisoft verlassen habe und sich nach Assassin’s Creed 3 und Far Cry 4 neuen Projekten widmen möchte. Zusammen mit Reid Schneider, früherer EA-Produzent, machte sich Hutchinson nun selbstständig und gründete Typhoon Studios. Schneider war unter anderem für Mad Max, Batman: Arkham Knight und Batman: Arkham Origins verantwortlich.

So! I left Ubisoft after 7 years. Extremely proud of all we achieved on Far Cry and Assassins but very excited to build something new. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017

Myself, @rws360 and some other wonderful people have founded a brand new company: Typhoon Studios. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017



Das Indie-Studio befindet sich noch im Aufbau und hat noch keine namentlich bekannten Projekte, Hutchinson verspricht allerdings, zusammen mit seinem Team an der Erschaffung einer brandneuen Welt zu arbeiten. Wir bleiben gespannt.

Probably won’t have much to announce in the near future as we hire, build our studio, buy a coffee machine and build Ikea furniture but… — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017

…we are hard at work imagining a brand new world to inflict on all of you, so stay tuned. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017

Es wird ruhig um Ubisoft

Hutchinsons letztes bekanntes Projekt war Far Cry 4, welches 2014 herauskam, ob er in der Zwischenzeit an etwas anderem gearbeitet hat, ist nicht bekannt. Ubisoft lässt uns nun rätseln, was wir demnächst vom Entwickler erwarten können. Das ebenfalls 2014 erschienene Assassin’s Creed Unity erntete wenig Ruhm und der letzte Ableger Assassin’s Creed: Syndicate liegt bereits zwei Jahre zurück. Ubisoft verkündete, künftig mehr Zeit in die Entwicklung der Assassin’s Creed-Spiele zu stecken, ob uns demnach dieses Jahr das vermutete Assasin’s Creed: Empire erwartet, bleibt ungewiss.

Es wäre möglich, dass Ubisoft an einem neuen Far Cry-Titel oder weiteren Inhalten für das tief gefallene For Honor sitzt, weitere Titel des Entwicklers sind wohl zu neu, um einen weitere Ableger zu erhalten. Die Frage bleibt also, was uns Ubisoft unter anderem auf der kommenden E3 präsentieren wird- vielleicht überrascht uns der Entwickler aber und wir erhalten noch in diesem Jahr einen großen Titel.

