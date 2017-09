Dishonored 2 – Death of the Outsider: Neue Kräfte und Gadgets vorgestellt

Eine Woche müssen Fans düsterer Steampunk-Dystopien noch warten, bis die Standalone-Erweiterung Death of the Outsider erscheint. Genug Zeit für die Entwickler, um den Spielern kleine Happen zum Gameplay zu präsentieren. In einem aktuellen Blogpost von der Entwickler dreht sich alles um die Kräfte und Gadgets, mit denen ihr im neuen Content hantiert. Ganz nebenbei erfahren wir dort auch einiges über die neue Protagonistin des Action-Adventures.

Aus der Leere kommt die Kraft

Mit Billy Lurk hat Bethesda erstmals eine Heldin geschaffen, die nicht aus adeligem Haus stammt und genau so wenig zur Riege der Assassinen gehört. Damit setzt sie sich ganz klar von den bisherigen Hauptfiguren Corvo Attano und Emily Kaldwin ab und soll stattdessen deutlich mehr mit dem meisterlichen Attentäter Daud aus dem DLC The Knife of Dunwall von Dishonored 1 gemein haben. Das ist kein Zufall, denn genau dieser hat die junge Meuchlerin ausgebildet und mit dem mysteriösen Outsider zusammengebracht. Zu unserer Überraschung ist schon jetzt klar, dass der Outsider durch die Hand von Billy das Zeitliche segnen wird, aber bei Berührung keine Kräfte an sie abgibt wie es bei Corvo und Emily der Fall war.

Wie der Creative Director Harvey Smith ankündigt, greift sie stattdessen auf Artefakte zurück, die ihr spezielle Fähigkeiten verleihen:

Wir hatten die Idee, dass diejenige, die dem Outsider das Leben nimmt, als einzige nicht sein Mal erhält. Stattdessen bedient sie sich an Artefakten, die in enger Verbindung zur Leere stehen.

Die neuen Kräfte

Stück für Stück erhält Billy neue Kräfte, wenn sie besagte Artefakte aufspürt und für sich nutzbar macht. In Sachen Gameplay scheinen diese Items aber ähnlich zu funktionieren wie schon die Kräfte der Vorgänger. Vier dieser Skills hat Bethesda schon jetzt angekündigt.

Wie schon Corvo und Emily verfügt auch Billy über eine Fertigkeit, die sie blitzschnell von einem Ort zum nächsten befördert. Displace nennt sich das Ganze in Death of the Outsider und funktioniert wie ein Teleporter. Während ihrer Streifzüge durch die Spielwelt kann die Assassine Marker an Wänden anbringen oder auf den Boden legen, zu denen sie später zurückkehren kann. Um von ihrer aktuellen Position zum Marker zu springen, muss sie lediglich in Reichweite sein und kann sich so in Windeseile aus dem Staub machen oder einen Hinterhalt legen. In Kombination mit der vertikalen und durchdachten Levelarchitektur von Dishonored 2 verspricht dieses Feature wieder jede Menge spektakuläre Abgänge und Highlight-Kills.

Void Strike:

Mit diesem aufgeladenen Angriff verursacht Billy jede Menge Schaden und kann Gegner gleichzeitig von sich wegstoßen. Seid ihr von Schergen des Outsiders umzingelt, schafft ihr euch mit dieser Kraft eine kurze Verschnaufpause, um anschließend zum Angriff überzugehen. Die Fähigkeit ist relativ simpel und scheint vor allem in der Defensive ihre Stärken zu haben.

Semblance:

Diese Fähigkeit erlaubt es euch, die Identität einer Person zu stehlen, um damit Feinde wie Freunde in die Irre zu führen. Ihr kommt nicht durch eine Tür? Kein Problem! Bedient euch einfach an der Identität einer Wache und bringt den Torwächter dazu, die Tür für euch zu öffnen. Natürlich könnt ihr so auch einfach Kämpfe zwischen den NPCs forcieren, um die Reihen der Schergen langsam auszudünnen. Letztlich kommt ihr mit Semblance auch an wichtige Informationen, die euch andernfalls verborgen bleiben. Dazu müsst ihr lediglich zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Person schlüpfen, um entscheidende Gespräche zu belauschen.

Foresight:

Für alle Übervorsichtigen hat Bethesda ein weiteres Schmankerl eingebaut, mit dem ihr in die unmittelbare Zukunft schauen könnt. Forsesight nennt sich diese Kraft und erlaubt es euch, die Levelarchitektur für kurze Zeit in Augenschein zu nehmen, wenn Billy einige Sekunden lang ihren Körper verlässt und auf Erkundungstour geht. Während der außerkörperlichen Erfahrung kann sie vorausschauend Marker platzieren, zu denen sie später springen kann – wenn das mal nicht nach hervorragender Synergie schreit.

Die neuen Gadgets

Abseits der mysteriösen Kräfte hat die toughe Billy auch die Möglichkeit, mit bodenständigen Gadgets zu Werke zu gehen. Kombiniert man beide auf smarte Art und Weise wird aus der stillen Attentäterin schnell eine blutrünstige Kampfmaschine, die Gegner links und rechts zu Boden streckt, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Auch hier wurden bereits vier Gerätschaften vorgestellt.

Voltaic Gun

Dieses kleine Wunderwerk der Technik erinnert im ersten Moment stark an die versteckte Klinge aus der Assassin’s Creed-Reihe, gemixt mit einem Hauch Equilibrium. Mit dieser Armkanone verschießt Billy jedoch nicht nur todbringende Munition, sondern kann auch auf andere Arten von Kugeln zurückgreifen. Was uns dabei genau erwartet, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Hyperbaric Grenade

Mit erhöhtem Luftdruck im Inneren sorgt diese Granate für den perfekten taktischen Rückzug. Bei Kontakt werden Feinde in die Luft geworfen und verharren dort für einige Sekunden regungslos.

Rat Whispers

Einstmals nur ein reiner Glücksbringer, benutzt Billie diesen Talisman inzwischen dazu, Informationen über ihrer Umgebung zu sammeln. Das macht sie zum ultimativen Rattenflüsterer.

Hook Mine

Die Hook Mine liefert eine Vielzahl verschiedener Einsatzmöglichkeiten. An einer Wand platziert, wird sie jeden Gegner zu sich heranziehen und kurzzeitig betäuben. Doch auch Leichen können mit diesem Gadget von A nach B geschleppt und somit versteckt werden. Mit einem ganzen Arsenal dieser Minen lassen sich auch komplette Gegnergruppen ausschalten.