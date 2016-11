Dishonored 2: Neuer Trailer fÃ¼hrt euch in die Story ein

Am 11. November wird das Adventure „Dishonored 2“ für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Bethesda Softworks bereitet sich auf den Release vor und gibt euch mit einem neuen Trailer einen Einblick in die Geschichte. Dieser Trailer zeigt keine konkreten Spielszenen, sondern wurde kreativ als „Buch von Karnaca“ illustriert. Ihr erhaltet einen Eindruck von der Welt in der „Dishonored 2“ spielt. Wer wissen will welche Gegebenheiten Corvo und Emily nach Karnaca führen wird nicht enttäuscht, denn ihr werdet vom sogenannten Outsider kurz mit den Charaktern bekannt gemacht und könnt einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Dishonored 2 – Neuer Trailer: „Buch von Karnaca“

Wenn ihr bereits Fan von „Dishonored: Die Maske des Zorns“ wart, werdet ihr bei „Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske“ eine Reise von Dunwall nach Karnaca erleben. In der Rolle von Emily oder Corvo zieht ihr durch die Straßen. In einer Stadt voller unglaublicher Wunder und Rätsel macht ihr euch auf die Suche nach dem Schlüssel, welcher Emilys Rückkehr auf den Thron verspricht. Mit mächtigen, übernatürlichen Kräften, welche euch vom „Zeichen des Outsiders“ verliehen wurden, macht ihr euren Feinden den Garaus. In diesem Action Adventure rund um Emily und Corvo, kämpft ihr um das Schicksal des Kaiserreiches, denn Delilah sitzt bereits auf dem Thron, doch sie hat größere Ziele. In Karnaca gibt es immer eine Wahl, so heißt es – „Gnade oder Rache, Retter oder Assassine.“

Bethesda Softworks hat auch der deutschen Version des Spiel zusätzlich die englische Sprachversion beigefügt. Der Titel wurde mit einer „ab 18“-Alterskennzeichnung versehen und ist somit nur für Erwachsene Zocker spielbar.

Könnt ihr es auch kaum erwarten durch die Straßen von Karnaca zu ziehen? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare.