Dishonored: Death of the Outsider – So knackt ihr Jindoshs Tresor

Wenn man den Namen Bethesda hört, denkt man im ersten Moment an zwei Dinge: Gut durchdachtes Leveldesign und komplexe Rätsel. Auch die heute erschienene Standalone-Erweiterung zu Dishonored, Death of the Outsider, strotzt nur so vor Tresoren und Türschlössern, die nur darauf warten geknackt zu werden. Das wohl kniffligste Rätsel erwartet euch in Mission 3, wenn ihr in eine Bank einbrechen sollt. Wir verraten euch wie ihr Jindoshs Schlosskombination herausfindet, um die fünf großen Safes zu öffnen.

Wie findet ihr Jindoshs Tresor?

Den Safe selbst könnt ihr an zwei verschiedenen Orten finden. Im Rahmen der Story-Mission verfrachtet ihr ihn entweder in das Büro der Bankdirektorin Dolores Michaels oder aber in die Archive. Er verfügt über sechs verschiedene Tresore. Fünf davon haben ein Schloss mit drei Ziffern, das sechste benötigt zwei Schlüssel, um geöffnet zu werden.

Den ersten Hinweis zur Lösung des Rätsels findet ihr ebenfalls im Büro der Bankdirektorin auf dem Tisch. In einer Notiz (Fortschritt mit Jindoshs Tresor) werdet ihr auf die 15-stellige Türkombination gestoßen, mit der das Genie seinen Tresor gesichert hat. Die Aufzeichnungen führen euch anschließend zu einem Büro im dritten Stock, in dem ein gewisser Leon an der Lösung gearbeitet hat.

Wie knackt ihr Jindoshs Tresor?

Auf einer Tafel hat er die Ziffern 011-2-3-5-8-13 notiert. Dabei handelt es sich um die Startsequenz der Schlösser. Schnell fällt natürlich auf, dass die nachfolgende Zahl immer eine Summe aus den vorangegangen Zahlen ist (0+1=1, 1+1=2 etc). Ihr könnt euch also denken wie die Zahlenfolge weitergeht. Problematisch wird es erst, wenn der Safe mit den zwei Schlüsseln ins Spiel kommt, denn er unterbricht die Zahlenreihe. Stellt euch einfach vor, die zwei Schlüssel würden für zwei Schlössel, also jeweils drei Ziffern, stehen. Im Kopf führt ihr die Reihe einfach fort und tragt bei den übrigen zwei Tresoren die passenden Zahlen ein.

Für alle, die nach der schnellen Antwort suchen, hier die komplette Lösung des Tresor-Rätsels:

Der Code von links nach rechts – 011 235 813 455 891

Hinter den dicken Tresortüren erwarten euch rund 500 Gold Belohnung, einige interessante Aufzeichnungen sowie ein schwazres Knochenartefakt. Was es mit den zwei Schlüsseln auf sich hat, müsst ihr allerdings selbst herausfinden