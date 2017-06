Dishonored: Der Tod des Outsiders: Bethesda stellt neuen Teil vor

A Way Out: E3 Enthüllungs und Gameplay Trailer

Und da soll noch einer sagen EA ist für keine Überraschung gut. Schon mit Unravel hat EA bewiesen hat sie mehr als nur Renn-und Sportspiele können. Und so wird dank dem EA Originals Programm 2018 der Titel A Way Out erscheinen. A Way Out gleich mit zwei Trailer auf der E3 2107 https://www.youtube.com/watch?v=so0FwmK02Xs https://www.youtube.com/watch?v=CMc-0IrB8p0 Das EA in der Neuzeit auch an ungewöhnlichen Spielen und Konzepten festhält haben sie schon mit Unravel bewiesen. Und so