Dissidia Final Fantasy NT: Beta Registrierung ab jetzt möglich

Dissidia Final Fantasy NT geht ab in die Beta.

Wer sich für Final Fantasy interessiert und besonders gerne mal mit seinem Traum-Trio kämpfen möchte. Der sollte sich schleunigst für die neue Beta anmelden. Denn ab sofort könnt ihr wenn ihr eine Playstation 4 Besitzt und etwas Glück bei der geschlossenen Beta mitmischen. Square Enix meldete sich von der EVO 2017 mit den folgenden Worten:

Die geschlossene Betaversion von Dissidia Final Fantasy NT bietet Spielern noch diesen Sommer die Gelegenheit, das teambasierte Actionspiel selbst zu erleben, in die Rollen von legendären Helden und Schurken der Final-Fantasy-Serie zu schlüpfen, und mithilfe bekannter Beschwörungen (darunter Ifrit, Shiva und Odin) epische 3-gegen-3-Kämpfe in ikonischen Arenen auszutragen

Alle Teilnehmer werde in kürze dann per Email informiert wenn sie für die geschlossene Beta ausgewählt wurden. Was mit den 3-gegen-3 Kämpfen und den Beschwörungen genau gemeint ist seht ihr im Combat Trailer.

Dissidia Final Fantasy NT wird uns viele der alten Helden auf den Bildschirm holen. So sollen allerdings auch bekannte Schurken ihren Weg in das ausgeklügelte Gameplay finden. So wird der Spieler sich drei, mehr oder weniger, bekannte Charaktere herauspicken um sein persönliches Traum Trio zu erstellen. Unter diesen Helden befinden sich unter anderen Zidane aus FF9, Squal aus FF8, Lightning aus FF13 und auch Cloud aus FF7. Ob es sogar der neuste Held geschafft hat, Prinz Noctis aus FF15 oder einer seiner drei Mitstreiter ist leider bisher noch nicht abzusehen. Allerdings sehen wir noch weitaus mehr bekannte Gesichter aus Final Fantasy. Das Spiel wird uns gegen 2018 für die PS4 erreichen.