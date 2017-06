Dissidia Final Fantasy: Nun offiziell angekündigt

Von der Spielhalle ins Wohnzimmer – Nachdem Amazon die Überraschung bereits heute morgen über den Haufen geworfen hat, wurde der Arcade-Klassiker Dissida Final Fantasy nun offiziell von Square Enix angekündigt. Der Brawler soll Anfang 2018 auf die PlayStation 4 kommen.

Vom Leak zur Ankündigung

Bereits in den frühen Morgenstunden konnte man auf Amazon einen Eintrag zur Umsetzung auf der PS4 finden, der den Fans einen ersten Eindruck vom Spiel vermitteln sollte. Dissidia ist ein klassisches Kampfspiel mit jeder Menge verschiedener Helden aus dem Franchise und etlichen Arenen, in denen sich die Squads gegenseitig auf die Mütze geben. Die Amazon Beschreibung verspricht über 20 spielbare Charaktere, Helden und Schurken, über 10 Arenen und unterschiedliche Rüstungen und Waffen. Darüber hinaus wurde der für das Remake zu Final Fantasy VII verantwortliche Schreiberling Kazushige Nojima engagiert, um eine passende Story zusammenzuschustern.

Die Spielhallen-Version – Japan-exklusiv – erfreut sich schon seit der ersten Einführung 2015 großer Beliebtheit in Land der aufgehenden Sonne. Jetzt wurden die Forderungen der Final Fantasy Geeks erhört und das Kampfspiel im Rahmen eines japanischen Livestreams endlich auf dem Rechtsweg enthüllt.

So wird es beispielsweise keinen klassischen Story-Modus geben, sondern ein umfangreiches Arsenal an Event-Szenen, die sich zwischen die Singleplayer-Kämpfe gesellen. Das Kampfsystem soll wie im Original 3vs3-Gefechte beinhalten. Darüber hinaus sollen es aber auch verschiedene Regeln, ein Offline-Modus und eine private Spielvariante für lokale Kämpfe in das Spiel schaffen.

Wer die diesjährige E3 besucht, kann bereits in ein paar Tagen in den Genuss einer Vorabversion von Dissidia Final Fantasy kommen. Entwickeln wird das Ganze Team Ninja, die bereits in der Vergangenheit und mit Nioh gezeigt haben, dass sie Brawler und Kampfspiele einfach draufhaben.