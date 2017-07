Doom: Patch 6.66 schafft Season Pass ab und bringt weitere Änderungen

Gleichberechtigung für alle

Doom: Patch 6.66, passender kann es gar nicht beschrieben werden. Der Höllentrip um Doom bekommt nun Patch der aus dem Abgründen der Welt herkommen muss. Seitens Bethesda und id Software hebt dieser Patch den Season Pass auf so das alle Spieler vollen Zugriff auf die Online Elemente haben.

Mit diesem Versions-Upgrade werden alle Spieler die bisher erschienen DLC’s spielen können. Das bedeutet das die Community nicht mehr getrennt wird in Season Pass und nicht Season Pass Besitzer. Ab jetzt kann jeder Spieler sämtliche Maps, Waffen, Dämonen nutzen. Alle bisherigen Freischaltungen werden (bis auf die Veteranen) jetzt zurückgesetzt und ein neues Loot System erhält Einzug in das Spiel. So werden künftig alle Gegenstände nach Level und Herausforderungen ausgeteilt und nicht mehr nur per Zufallsprinzip. Zusätzlich zum Patch gab es eine Ankündigung für ein freies spielbares Wochende. So dürfen sich alle Xbox One, PlayStation4 und Pc Spieler die nicht bereits Doom haben auf ein gepflegtes Blutbad für lau freuen.

Das Freie Wochenende startet ab heute Abend, 20.Juli. 2017, eine genaue Zeit haben wir leider noch nicht erfahren. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß dabei.

Version 6.66 Patch Notes

Multiplayer:

Fixed an issue where textures appeared to glow on the player’s character.

Fixed an issue in Multiplayer where players would respawn frozen at the beginning of a Freeze Tag round.

Fixed an issue in Multiplayer where parts of the player model appeared transparent in some circumstances.

Fixed an issue where players would disconnect from a match under certain conditions.

Fixed an issue in Infernal Run where picking up the ball when out of ammo would cause problems with passing or receiving the ball.

Fixed an issue with the Multiplayer Challenge “Aimbot Hax” where Reaper Longshots would not count towards challenge completion.

Fixed an issue in Multiplayer with inconsistent power item spawns on Outbreak.

SnapMap:

Added rotate on XYZ axis to the Grab Object manipulate controls

Added setting to remove network limitation on single player only maps.

Resolved various freeze and crash bugs.

Fixed various matchmaking and lobby issues.

Fixed visual bugs that result from combining specific HUD elements

Fixed various freezes and crashes with using Campaign Model.

Fixed coop crash with Bob and Rotate settings.

Fixed bug that caused AI to run into blocking volumes set to Block Demons and AI Sight.

Improved collision issues causing AI to partially fall into blocking volumes set to Block Demons.

Singleplayer DLC

Leider gibt es keinerlei Informationen über einen langersehnter Einzelspieler DLC und das Update selbst deutet sehr stark auf eine Game of the Year hin. Möglich ist die Einstellung des weiteren Supports. Also, das wir wohl künftig keine entsprechenden Neuerungen mehr erwarten, dürfte wahrscheinlich sein. Ob uns Bethesda und id Software doch nochmal überraschen wollen und ein heiß erwartetes Singleplayer Add-On noch auf Lager haben wäre zwar wünschenswert aber leider können wir darüber nur Spekulieren. Dabei könnt ihr in den Kommentaren gerne mitmachen.