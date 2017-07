Dragon Age: Neue Kurzgeschichte

Eine neue kurze Geschichte um Dragon Age

Die Masse Effect Entwickler BioWare veröffentlichen etwas neues. Dabei handelt es sich um eine Kurzgeschichte ihrer zweiten großen Spielreihe: Dragon Age. Die Kurzgeschichte wird den Namen „The Tales of Corsa the Jackal“ tragen. Die Ankündigung der kleinen Story facht natürlich auch die Gerüchteküche um Dragon Age 4 an. Die, vor nicht allzu langer Zeit wegen ihrem neusten Mass Effect: Andromeda von der Community fast in Stücke gerissene, Firma BioWare selbst möchte sich zu einem bevorstehenden Dragon Age noch nicht äußern. Bekannt ist jedoch, dass die Firma momentan für ein weiteres Projekt eine Menge neuer Leute einstellt. Da die Mass Effect Reihe bereits einen neuen Ableger hat und höchstwahrscheinlich keine Story DLCs erscheinen werden und die Arbeiten an Anthem, dem neuesten Projekt, so langsam abgeschlossen werden – Ja, da ist ein neues Dragon Age schon gar nicht so abwegig.

In der Kurzgeschichte von Autor Alexis Kennedy geht es um Ehrlichkeit, welche Fans grade im dritten Teil Inquisition, im Abschnitt um Orlais, der Heimat des Wohlstandes und der goldenen Straßen, schmerzlich vermissen mussten. Wie wichtig die Ehrlichkeit grad in Thedas ist, oder aber auch das geschickte Lügen und Betrügen wie es der allseits bekannte Charaktere Varric Tethras macht, soll uns nun dieses Video zeigen. In typischer Dragon Age-Erzählkunst wird uns die Geschichte des Barden, der immer nur sagte was andere hören wollen, präsentiert. Überzeugt euch selbst: