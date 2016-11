Dragon Ball Xenoverse 2: Die Bösewichte im neuen Trailer

Call of Duty: Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered als preload verfügbar.

Mit der Legacy Edition von "Call of Duty: Infitnite Warfare" erhalten Spieler zusätzlich ein remake von "Call of Duty: Modern Warfare". Wenige Tage vor dem Release, kann man bereits anfangen die beiden Spiele herunterzuladen. Spielbar werden sie allerdings erst zur Veröffentlichung an diesem Freitag sein. Jeder der die Legacy Edition vorbestellt hat, kann schon ab heute mit dem Download beginnen. Wer schon am Freitag spielen will, sollte dies auch tun. Denn die Größe der beiden Spiele