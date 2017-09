Dragon Ball Xenoverse 2: Neuer Trailer für die Switch

Kämpft für die Zeitpatrouille

Dragon Ball Xenoverse 2 ist jetzt nicht grade neu. Die Nintendo Switch Edition hingegen kommt erst am 22. September 2017 erscheinen. Der neue Trailer bringt euch die Neuerungen näher und zeigt euch etwas von den Funktionen der Switch.

Das Spiel selbst gibt es bereits seit dem 28. Oktober 2016 für Xbox One und PlayStation 4. Das Spiel spaltete die Fan-Gemeinde der Dragon Ball Liebhaber. So ist eine Seite immer noch total Begeistert davon mit seinem eigens erstellten Charakter an der Seite der Dragon Ball Helden zu kämpfen und immer wieder aufs neue die, durch die Bösewichte Towa und Miira, durchgewirbelte Zeitlinie wieder ins Reine zu bringen. Die anderen wiederum möchten nicht in einer eigenen Geschichte unterwegs sein sondern sich eher auf große Kämpfe der eigentlichen Geschichte konzentrieren. Denn in Dragon Ball Xenoverse 2 gibt es „nur“ 87 Charakter.

Kame-Hame-Ha

Der neue Switch-Trailer zeigt euch beeindruckend welche zahlreiche Möglichkeiten des Gameplay durch die neue Konsole möglich sind. Darunter ein 6 Spieler Coop und durch eigene Bewegungen verstärkte Ki-Explosions-Angriffe. Wie in etwa Final Flash von Vegeta, die Höllenspirale von Piccole oder aber die allseits bekannte Kame-Hame-Ha von Son Goku. Des weiteren habt ihr die Möglichkeit euer Game überall mit zunehmen und mit freunden zu spielen, auch wenn diese keine Switch haben, so gibt es ein Modus in dem ihr einfach euren Controller teilen könnt. Ihr habt also etliche Möglichkeiten die euch auf den anderen Konsolen verwehrt bleiben. Hier aber einmal den Live-Action-Trailer damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt:

Wie findet ihr Dragon Ball Xenoverse 2? Schreibt es uns in die Kommentare.