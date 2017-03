Dragon Quest XI: Zwei neue Charaktere vorgestellt

Square Enix enthüllte in der japanischen Zeitschrift Weekly Jump die beiden neuen Charaktere Veronica und Senya sowie das neue Land Delcadar, welche im kommenden Dragon Quest XI: In Search of Departed Time auftauchen werden.

Wer sind die beiden neuen Damen in Dragon Quest XI ?

Bereits im Dezember wurde ein Trailer zu Dragon Quest XI veröffentlicht, in dem die beiden Damen zu sehen waren. Zur Auffrischung für euch:

Veronica ist ein Wunderkind, sie sieht zwar jung aus, ist aber furchtlos und hat einen starken Willen: “ Behandle mich nicht wie ein kleines Kind!“ sagt sie in dem Artikel. Im Trailer sehen wir ihre mächtigen Angriffszauber. Die Farbe rot passt also sehr gut zu ihr. Auch bei Senya ist die Farbe Programm: Grün wie sie angezogen ist, hat sie eine entspannende Ausstrahlung und heilt durch ihr Harfenspiel ihre Mitkämpfer: “ Ich werde jedem mit meinen Heilungsspruch helfen.“ Außerdem ist sie eine Schönheit.

Auch zu Story wird in dem Artikel etwas verraten: so soll sich der Protagonist, welcher die Reinkarnation eines legendären Helden ist, auf den Weg in seine Heimatstadt begeben, in die großartige Nation Delcadar. Dort möchte er mit dem König sprechen. Allerdings ist der König dem Helden nicht wohl gesonnen und nennt diesen sogar „Das Kind des Teufels“. Verfolgt wird der Protagonist dadurch vom Ritter Greig und zahlreichen Wachen sowie von riesigen Monstern. Was geht hier vor sich und wie ist es zu dieser erzwickten Lage gekommen? Genau hier werdet ihr im Spiel ansetzten dürfen und die Geschichte des Helden formen.

Die Dragon Quest Serie besteht zur Zeit aus ganzen 17 Titeln für diverse Plattformen. Herauskommen wird das neuste Spiel in Japan in diesem Jahr für die PlayStation 4 und den Nintendo 3DS, auch für die Nintendo Switch wird eine Version entwickelt. Eine Version für Europa wird wohl hoffentlich ebenfalls in diesen Jahr folgen.