Dragons Dogma Dark Arisen: Drei Klassen im neuen Trailer

Video-Test: Dragon’s Dogma – Dark Arisen

Capcoms Dragon’s Dogma war vergangenen Jahres ein Action-Rollenspiel für Liebhaber. Mit seinem ungewöhnlichem Kampfsystem, gelungenem Artdesign und ausladender Spielwelt gewann es das Herz einiger Spieler und mauserte sich zum Verkaufserfolg. Dennoch war die Wahrnehmung des Spiels in unseren Breitengraden vergleichsweise gering, deshalb setzt man jetzt zum zweiten Versuch an: Mit Dragon’s Dogma: Dark Arisen veröffentlicht Capcom sein Rollenspiel neu, mit einigen Verbesserungen, allen vorangegangenen Downloadinhalten und einem komplett neuen Gebiet für fortgeschrittene Spieler. In unserem Video-Test klären wir euch, ergänzend zu unserem regulären Test, über Stärken und Schwächen des Titels auf. In unserem Video-Test tauchen wir tief in das Reich von Gransys ein, widmen uns