Dragons Dogma: Dark Arisen: Grafikvergleich der Versionen PS3/PS4

Im Oktober geht es los

Fans von Dragons Dogma Dark Arisen wissen bereits das wir nächste Woche eine Version für die aktuelle Konsolen-Generation bekommen. Diese werden für rund 25€ im Store der passenden Konsole am 3. Oktober kaufbar sein. Jetzt haben wir ein neues Video was uns die grafischen Unterschiede zeigt.

Bereits in den letzten Wochen haben wir immer wieder über die Neuauflage von Dragons Dogma berichtet. Der Termin rückt immer näher und manch ein Gamer platzt schon fast aus Vorfreude. Wir können also bald wieder nach Gransys reisen und dort ein wahrlich schauriges, aber auch spannendes, Abenteuer immer und immer wieder erleben. Wie müssen sagen wir damals auch nach dem fünften Durchlauf nicht gelangweilt. Neben dem Hauptspiel Dragons Dogma werden alle Erweiterungen, inklusive Dark Arisen, enthalten sein. So stehen uns neben zusätzlichen Quest, Waffen und anderer Ausrüstung, auch noch die Insel Finstergram mit einem bedrohlich, düsteren Feind zur Verfügung.

Der Grafik-Vergleich ist beeindruckend

Wir haben nun auch noch ein eindrucksvolles Video-Material gefunden. Dieses zeigt uns den technischen unterschied der PlayStation 3 Version und der PlayStation 4. Doch vorher haben die Entwickler ein paar Worte für ihr neues Werk gefunden, diese wollen wir euch auch nicht vorenthalten und danach folgt auch gleich das Video.