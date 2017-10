Dragons Dogma Dark Arisen: PS4 und Xbox One Version ab heute im Handel

South Park – die rektakuläre Zerreißprobe: Ubisoft sucht den besten Furz

Ubisoft bringt eure Darmwinde in luftige Höhen. So, oder so ähnlich könnte ein Werbespruch für die neue Kampagne zu dem, am 17.10.2017 erscheinenden neuen South Park Spiel "Die rektakuläre Zerreißprobe" heißen. Dass South Park keine Wissenschaftssendung ist, ist ja allseits bekannt, jedoch setzen die Entwickler nun einen drauf und veranstalten den "Fart Contest" Ubisoft sucht besten Furz aus der Community Alle Fans, die sich dazu berufen fühlen, können ihrem Furz nun Gehör versch