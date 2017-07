Dragons Dogma Dark Arisen: Trailer zur Neuauflage

Hübscher denn je

Wie wir seit geraumer Wissen bekommen wir von dem Capcom Spiel Dragons Dogma: Dark Arisen wohl bald eine Neuauflage. Diese wird uns allerdings nur eine grafische Aufarbeitung bieten. Zumindest ist nichts darüber bekannt das wir neue Inhalte erwarten dürfen. Bisher wissen wir nur eines, Wir haben einen neuen Trailer.

Am Anfang Oktober bekommen die japanischen Zocker schon die Neuauflage des unvergleichbaren Capcom Spiels. Wie der Name schon sagt ist nicht nur das normale Dragons Dogma enthalten sondern ebenfalls die damalig nur in einer neuen Komplettversion kaufbare Erweiterung Dark Arisen. Zur Erinnerung Capcom brachte damals nicht wie geplant nur ein Add-On heraus sondern die Spieler mussten sich eine Neue Vollversion des Spiels zulegen um die Insel Finstergram mit all ihren Schrecken und dem gelegentlich auftauchenden Spielkiller, dem Sensenmann, zu erforschen. Dort gab und gibt es nicht nur jede Menge neuen Loot sondern auch arg fiese Feinde und eine doch recht dramatische Story um den „Dunklen Erwachten„.

Zweite Chance

Wenn ihr also damals nicht zugreifen wolltet und nun das Open-World-Game, mit dem ewigen Kreislauf, in schöner nativen 1080p-Auflüsung genießen wollt. Der kann sich auf die kommenden Monate freuen. Denn ein genaues Release Datum haben wir leider noch nicht erhalten. Lediglich vom Herbst ist die Rede, seitens Capcom. Wann wir also genau wieder in das Abenteuer um die Vasallen und dem Erwählten abtauchen können ist fraglich. Viele Fans und auch wir fragen sich nun auch was mit unseren erkauften oder hart erspielten Riftpunkten wird. Ob wir sie vom Vorteil mitnehmen oder eine Pauschale erhalten die uns am Anfang des Games zu Teil wird. Möglich wäre auch noch das komplette wegfallen oder ein leichteres erspielen eben dieser Ingame Währung. Zum Schluss noch, der eingangs erwähnte, Trailer aus der Japanischen Remastered Version.

Die Remastered Version wird uns für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung stehen. Ein genauen Termin haben wir leider nicht. Hat euch Dragons Dogma damals auch so gefesselt? Schreibt es uns in die Kommentare.