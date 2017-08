Dragons Dogma: Dark Arisen: Vergleich – PS3 vs. PS4

Bald legen wir wieder los

Dragon Dogma: Dark Arisen erschien damals für die Playstation 3 und Xbox 360 und ist eines der Games, die eine wirklich standhafte Fanbase genießen. Am 3.Oktober erscheint das Spiel für die PlayStation 4 und die Xbox One in einer Remastered Version. Den grafischen Unterschied sehen wir bereits jetzt in einem Video.

Das Capcom Spiel, was nie wirklich endet – Das ist Dragons Dogma. Am 3.Oktober ist es endlich soweit und wir können dieses wirklich hervorragende Spiel auch auf unseren „neuen“ Konsolen spielen. Das Remaster von Dragons Dogma erwarten wir sowie viele andere Spieler schon sehnsüchtig. Während diejenigen, die sich das Game Digital kaufen, bereits am Starttermin loslegen dürfen, müssen sich alle anderen noch ein wenig gedulden. Durch den Feiertag am 3.Oktober wird es schwierig werden, an eine normale Handels-Version zu kommen.

Guter Preis für ein toll aussehendes Remaster

Das Spiel wird für 24,99€ erscheinen und ist damit ein absoluter Geheimtipp. Es bietet jedem, der auf Open-World- und RPG-Spiele mit einen großem Umfang an Herausforderungen steht, eine tolle Story. Die neue Version wird alle bisherigen Inhalte liefern, die das Hauptspiel Dragons Dogma zu bieten hat und auch die Dark Arisen Erweiterung, in der ihr die Insel Finstergram erforschen könnt, bleibt euch nicht vorenthalten. Auf dieser findet ihr massenweise neue Feinde, Extra Loot und einen neuen, herausfordernden Endboss. Ein weiteres Video zu dem Spiel zeigt uns den grafischen Unterschied der Playstation 3- und der PlayStation 4-Versionen und lässt uns auf ein schönes Land blicken, in das Fans wieder zurück wollen und Neueinsteiger sich einmal hinwagen sollten.

In der Beschreibung zu Dragons Dogma: Dark Arisen heißt es: