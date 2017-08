Dreadnought: Offene Beta auf PS4 gestartet

The Long Dark: Film bestätigt

In The Long Dark dreht sich alles ums Überleben: In eisigen, verschneiten Gefilden müsst ihr euch Wasser und Nahrung suchen und dafür sorgen, dass ihr in der kalten Wildnis nicht erfriert. Das Spiel erfreut sich lange an hoher Beliebtheit weshalb es sich mittlerweile über eine Million mal verkauft hat. Einen passenden Film gibt es da obendrauf. Finanzieller Erfolg Was lange währt wird endlich gut: The Long Dark, das Machwerk von Hinterland Studio Inc., verlässt die lange andauernde E