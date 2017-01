Dreamhack 2017: Die Großen des eSport wieder zu Gast in Leipzig

Lights out! Spot on! Auch in diesem Jahr zieht es Massen von Hardcore-Gamern, Casuals und Interessierten wieder in die Messestadt im Osten der Republik. Vom 13. bis 15. Januar werden auch in diesem Winter erneut zahlreiche Turniere und Events in den Leipziger Hallen abgehalten, gepaart mit der alljährlich größten Lan-Party Deutschlands. Was euch auf der Dreamhack 2017 erwartet, haben wir für euch zusammengefasst.

Dreamhack – Die größte Lan Deutschlands

Wer im vergangenen Jahr Glück hatte und eines der begehrten Tickets für die Lan-Area der Dreamhack ergattern konnte, kann am Freitag bereits um 12:00 mit Freunden oder Fremden in packende Multiplayer-Partien gehen, wenn es heißt: Lights out! Der Beginn der größten Lan Deutschlands wird mit großem Getöse auf der Event-Stage eingeläutet. In diesem Jahr ist XMG als Hauptsponsor mit dabei und stellt Plätze für 1.500 Gamer zur Verfügung. Leider waren die Tickets bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Nicht nur in der eSports-Area der Messe finden am kommenden Wochenende prestigeträchtige Turniere statt, auch im Lan-Bereich wird um Ruhm, Ehre und die letzte Eistee-Packung gestritten. Klassiker wie Counter-Strike 1.6 oder Blobby Volley finden ebenso Anklang wie Newschool-Shit vom Kaliber Rocket League oder League of Legends.

Dreamhack – Turniere über Turniere

Besucher, die keinen Lan-Platz ihr Eigen nennen können, sind auf der diesjährigen Dreamhack trotzdem genau in ihrem Element. Zahlreiche Turniere warten auf Zuschauer, die sich vom Gezeigten mitreißen lassen wollen.

So geht die beliebte Turnierreihe DreamHack Open in Leipzig in die erste Runde, wenn acht renommierte Teams in Counter-Strike Global Offensive um die Krone spielen. Sechs Teams wurden direkt eingeladen, zwei weitere konnten sich eine Wildcald sichern. Auf der Open Stage werdet ihr in den nächsten Tagen folgende Teams bejubeln können: Heroic, LDLC, Fnatic Academy, QWERTY, Flipsid3, Vega Squadron, Rogue und BIG. Am Ende warten Preisgelder von insgesamt 100.000 darauf, von den bestplatzierten Teams eingesackt zu werden.

Auch Karten-Enthusiasten kommen ab Freitag voll auf ihre Kosten. Das Törnament kommt zurück und zeigt den Festival-Besuchern, wer die Trümpfe in der Hand hat. Prominente Gastteams werden mit einem Wildcard-Team in den Topf geworfen und nur, wer seine Karten richtig ausspielt, kann sich am Ende als Sieger des Törnaments feiern lassen. Unter anderem dabei ist das Team Doktorfroid (LeFloid&Frodo), Team Space Frogs (Rick&Steve) und die Jungs aus Spandau (HandofBlood&Maxim). Dazu gesellen sich als Moderatoren tinNendo und C4mlann.

Für die Extraportion Nostalgie sorgt das neue Format The Tentastic Tournament, in dem zwei Teams, angeführt von Größen der Szene, in zehn klassischen eSports-Titeln gegeneinander antreten. Warcraft 3m Rocket League oder CS 1.6 sind auch hier wieder am Start. Die Teamkapitäne sind in diesem Jahr der beliebte Let’s Player Dhalucard sowie der Starcraft 2-Profi, Publikumsliebling und Leipziger TLO.

Zusätzlich zu all diesen Gaming-Schmankerln warten auf der Messe eine Reihe bekannter Streamer auf euch, um Autogramme zu geben oder vielleicht das ein oder andere Pläuschchen zu halten: Für’s Auge gibt es auch einiges, denn die Cosplay-Szene schickt ihre Besten los, um auf der Dreamhack für die richtige Stimmung zu sorgen. Darüber hinaus wird es am Samstag einen Cosplay-Wettbewerb geben. Wer also noch keine Pläne für den 13. Bis 15. Januar hat: Auf zur Dreamhack und ran an die Promis der Gaming-Szene!