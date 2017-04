Dreamhack Austin, Erstes eSports-Turnier in 360° VR mit Kamerasteuerung

Mittendrin statt nur dabei– Die nächste Ausgabe der DreamHack findet vom 28. Bis 30. April in Austin Texas statt und wird den Zuschauern ein ganz neues Level an Entertainment anbieten: 360° VR mit frei wählbaren Kameraperspektiven. Zu sehen gibt es das ASTRO Open Counter-Strike: Global Offensive Tournament aus der Sicht der Lieblingsspieler.

Gestern haben SLIVER.tv, eine der führenden Streaming-Plattformen im Bereich VR, und die DreamHack-Veranstalter eine Zusammenarbeit angekündigt. Bereits an früherer Stelle hatte die VR-Plattform eSports-Events mit 360°-Technik versorgt und für Besitzer von SamsungGearVR, Oculus Rift, HTC Vive und Co. übertragen.

Das Besondere an der DreamHack Austin: Das CS:GO-Turnier, in dem acht der weltbesten Teams (Cloud 9, G2 Esports, Gambit Esports, Heroic, Immortals, Team Liquid, HellRaisers, Luminosity Gaming) gegeneinander antreten, wird erstmals über frei wählbare Kameraperspektiven verfügen. Bis dato waren die Zuschauer auf den Broadcast-Service angewiesen, wenn es darum ging, einzelne Spieler oder Areale genauer zu verfolgen.

Marcus Lindmark, CEO und Veranstalter der DreamHack zeigt sich euphorisch in Bezug auf die Kooperation und die neuen Features:

SLIVER.tv is on the cutting edge of esports broadcast entertainment with its immersive 360º VR streams. Letting viewers step into CS:GO and teleport to different battle locations is truly ground-breaking and for the first time enables our fans to catch all the action in live tournament matches. We are thrilled to bring this experience to millions of DreamHack esports fans worldwide.