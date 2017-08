E-Sport: Möglicherweise bei Olympia 2024 vertreten

E-Sport auf hohem Niveau 2024

E-Sport wird immer beliebter und bedeutsamer für die Gamer-Welt. Momentan beratschlagt ein zuständiges Komitee, den E-Sport auf ein höheres Level zu heben und zwar durch die Aufnahme in die Olympischen Spiele. Was da genau geplant wird, haben wir für euch herausgefunden.

2024 werden die Olympischen Sommerspiele in Paris Einzug finden. Bis dahin sollen wir definitiv eine Entscheidung erwarten dürfen bezüglich des Themas E-Sport bei der Sportveranstaltung. Ein Komitee von Abgeordneten steht darum bereit zu prüfen und zu bewerten. Ist denn E-Sport überhaupt Olympia tauglich? Genau darum stehen die Verantwortlichen in Dialog mit diversen Repräsentanten der E-Sports-Szene als auch mit dem IOC.

Olympia öffnet sich dem Unbekannten

Der Verantwortliche und Co-Präsident des Pariser Olympia-Komitees, Tony Estanguet, geht mit diesem Thema wirklich erstaunlich locker um. Während bei vielen Generationen der E-Sport immer noch verschmäht wird, öffnet sich Estanguet dem Unbekannten und gab im Gespräch mit einem Magazin folgendes bekannt:

Wir müssen uns das anschauen und können nicht sagen ‚Das sind nicht wir, das passt nicht zu Olympia. Die Jugend, ja, sie ist sehr an E-Sports und solchen Dingen interessiert. Lasst es uns anschauen. Lasst uns sie treffen. Lasst uns sehen, ob wir einige Brücken schlagen können. Ich will nicht von Anfang an ‚Nein‘ sagen. Ich denke, dass es interessant ist, mit dem IOC, mit ihnen, mit der E-Sports-Familie zu interagieren, um besser zu verstehen, wie der Prozess abläuft und warum es ein solch großer Erfolg ist.

Eine endgültige Entscheidung wird allerdings nicht vor 2019 fallen. Die Hoffnung für viele E-Sports-Gamer und Fans dürfte allerdings nicht so unberechtigt sein. Schauen wir einmal in den Fernen Osten, in die asiatischen Gefilde. E-Sport wird bei den Asian-Games 2022 Einzug erhalten. Das ist schon gewiss. Ebenso mit Medaillen und Auszeichnungen wie auch die anderen vertretenen Sportarten. Wir freuen uns sehr zu sehen wie sich das mit dem E-Sport entwickelt. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.