E-Sports bei den Asian Games 2022

Das Asiatische Olympische Komitee (OCA) gab bekannt, dass sie für die Asian Games 2022 in Hangzhou, China, E-Sports als Disziplin einplanen. Die Athleten an den Tastaturen dürfen dann richtig um Medaillen kämpfen. Bereits nächstes Jahr bei den Spielen in Indonesien soll E-Sports zur Anschauung dabei sein.

Internetkonzern hilft bei der Vermarktung

Das ganze wird vor allem durch die Beteiligung von Alisports möglich. Die Firma bildet die E-Sport-Abteilung des chinesischen Internet-Riesens Alibaba Group und wird mit dem OCA sehr eng an der Vermarktung arbeiten. Alibaba ist zu vergleichen mit Amazon und Ebay in der westlichen Welt. Alisports hat bereits in der Vergangenheit über 150 Millionen Dollar in den elektronischen Sport gesteckt.

Der Präsident des Komitees, Scheich Ahmad Al Fahad Al Sabah, zeigte sich stolz über die Zusammenarbeit:

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alisports im Bereich der Konzepte für den digitalen Sport zusammen mit weiteren Sportevents. Wir sind uns sicher, dass die immensen organisatorischen Möglichkeiten und die Erfahrung im E-Sports von Alisports uns dabei helfen werden, alle Sportarten weiterzuentwickeln.“

Bereits in diesem Jahr gibt es bei den Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) in Turmenistan einige kleine E-Sports-Wettkämpfe mit Fifa 2017 und noch nicht genannten weiteren Spielen.