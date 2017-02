E3: 2017 auch fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit zugÃ¤nglich

Fanservice im großen Stil – Eines der größten Gaming-Events des Planeten wird sich bald nicht länger der Öffentlichkeit versperren können. Die Entertainment Software Association, auch in diesem Jahr wieder verantwortlich für die Ausrichtung der prestigeträchtigen E3 in Los Angeles, hat offiziell bekanntgegeben, dass 2017 auch eine große Menge von Fans der Messe beiwohnen können, die bisher lediglich Mitgliedern der Industrie und Presse offenstand.

In den vergangenen Jahren hat sich nicht nur die Berichterstattung zu Messen und frischen Gaming-Inhalten radikal gewandelt, sondern auch der Umgang mit Fans und Interessierten. Fand die Electronic Entertainment Expo in der Vergangenheit ausschließlich hinter verschlossenen Türen, mit einer begrenzten Zahl Pressevertreter statt und unterlag die Berichterstattung strengster Kontrolle, sehen wir uns in den letzten Jahren dem Trend gegenüber, dass Messen und Events Teil der Öffentlichkeit werden und Fans die Möglichkeit bekommen, sich ihr eigenes Bild vom Lieblingstitel zu machen. Livestreams auf Messen oder freie Besuchertage à la Gamescom sind mittlerweile an der Tagesordnung.

Diesen Entwicklungen passen sich nun auch die Veranstalter der renommierten E3 an, indem sie 15.000 Gamern die Möglichkeit geben, am Spektakel teilzunehmen. Wer vom 13. bis 15. Juni zufällig gerade Los Angeles besucht, sollte sich ein Event dieser Größe nicht entgehen lassen. Mehr als 200 bisher bestätigte Aussteller warten nur darauf, euch ihre neuesten Produkte zu präsentieren.

Tickets könnt ihr euch ab dem 13. Februar für 250$ sichern. Wer direkt am 13. Februar bestellt, bekommt einen Early-Bird-Deal und zahlt für eine Eintrittkarte lediglich 150$. Für den stolzen Preis erhaltet ihr Zugang zu alle Panels und Show-Floors und die Möglichkeit, so ziemlich alle vorhandenen Titel exklusiv anzuspielen. Die Macher haben darüber hinaus weitere Events für die Öffentlichkeit angekündigt.

Bereits seit einigen Jahren sind Forderungen laut geworden, auch die E3 zu einer Besuchermesse zu transformieren. Den ersten Schritt hat das Team rund um den Vizepräsidenten im Bereich Communications, Rich Taylor, gemacht, der die Ehre hatte, die Neuigkeit publik zu machen:

The feedback we heard was clear […] they wanted to play the games inside the convention center. In addition, exhibitors inside the convention center wanted to have access to the fans. So this year we’re bringing the two together.