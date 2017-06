E3 2017: Ãœbersicht aller Livestreams und Pressekonferenzen

Am Wochenende ist es endlich soweit. Dann beginnt die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles in diesem Jahr. Wie ihr warten wir schon sehnsüchtig auf die ganzen Veröffentlichungen, Pressekonferenzen und Livestreams der großen Publisher auf der Messe. Wie jedes Jahr fahren die Mannen von Nintendo, Microsoft, Sony und co. ein riesiges Spektakel auf, nur um uns mit Informationen zu den neuesten Spielen und Konsolen zu versorgen. Um den Überblick zu behalten, wer was wann vorstellt und Preis gibt, haben wir für euch nochmal eine Übersicht.

Samstag, 10. Juni 2017

Electronic Arts – 21:00 Uhr (deutscher Zeit)

EA macht den Anfang bereits am Samstag und öffnet die Tore des Hollywood Palladiums für seine Gäste. Dort dürfen Medienvertreter Spiele testen, Berichte schreiben und Livestreams übertragen. Als Startschuss gilt eine Pressekonferenz. Im Anschluss findet dann über drei Tage das EA Play Event statt. Wir gehen davon aus, dass wir uns auf die Sportspiele FIFA 18, NHL 18, Madden NFL 18 und den Highlights von Star Wars: Battlefront 2 und das neue Need for Speed freuen dürfen.

Der EA – E3 2017 Präsentation startet am Samstag 10. Juni 2017 um 21.00 Uhr im Livestream auf Twitch und auf der EA-Homepage

Sonntag, 11. Juni 2017

Xbox Preview Live – 22:00 Uhr (deutscher Zeit)

Xbox E3 2107 Pressekonferenz – 23 Uhr (deutsche Zeit)

Am Sonntag startet dann Microsoft mit seinem Flaggschiff Xbox. Das wohl am meisten erwartete Event diesen Jahres auf der E3 2017 dürfte uns reichlich Informationen zu der neuen Konsole Xbox Scorpio bringen. Ab 22 Uhr gibt es eine Preview, das richtige Event ist für 23 Uhr angesetzt. Um 0 Uhr gibt es dann noch die Reactions zur Veröffentlichung. Wir spekulieren natürlich über zuständige Spiele. Anzunehmen ist ein neuer Teil von Forza, der bereits auf der Konsole entwickelt wird.

Die Xbox E3 2017 Pressekonferenz startet am Sonntag 11. Juni 2017 um 22.00 Uhr im Livestream auf Twitch und auf der Xbox-Seite

Montag, 12. Juni 2017

Bethesda – 04:00 Uhr (deutscher Zeit)

Bei uns mitten in der Nacht, in Los Angeles spät am Abend stellt Bethesda seine neuesten Projekte vor. Auf Twitter hat der Publisher ein Bild gepostet, dass einen Themenpark mit all ihren Projekten zeigt. Mit dabei werden also Dishonored, Prey, Quake, Fallout, The Elder Scrolls und Doom sein. Zusätzlich gibt es dort noch zwei Baustellen zu sehen, also bisher unangekündigte Titel. Dabei könnte es sich vielleicht um Starfield, ein Science-Fiction-Rollenspiel handeln oder neue Teile The Evil Within, Rage oder Wolfenstein. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Die Bethesda E3 2017 Pressekonferenz startet am Montag 12. Juni 2017 um 04.00 Uhr im Livestream von Bethesda auf Twitch

PC Gaming Show – 19:00 Uhr (deutscher Zeit)

Dies ist immer eine Art Wundertüte. Vielleicht bekommen wir neue Gaming Hardware zu sehen, wenn wir Glück haben. Auf jeden Fall ist dies immer eher was für die technisch Angehauchten unter uns.

Die PC Gaming Show startet am Montag 12. Juni 2017 um 19.00 Uhr im Livestream von PC Gamer auf Twitch

Ubisoft – 22:00 Uhr (deutscher Zeit)

Vielleicht ist die Scorpio technisch gesehen das Highlight der E3. Wenn wir die Spiele betrachten, hat Ubisoft auf jeden Fall zwei ganz heiße Eisen im Ofen. Mit Far Cry 5 und Assassin’s Creed Origins werden die Franzosen sicherlich auftrumpfen. Aber auch The Crew 2 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe dürften für einiges Interesse unter den Fans sorgen. Dies ist ganz sicher ein dickes Muss für alle Gaming Fans.

Die Ubisoft E3 2017 Pressekonferenz startet am Montag 12. Juni 2017 um 22.00 Uhr im Livestream von Ubisoft auf Twitch und auf YouTube

Dienstag, 13. Juni 2017

Sony – 03:00 Uhr (deutscher Zeit)

Wie auch bei Bethesda ist die Pressekonferenz von Sony eher was für die Nachteulen unter euch. Die dicken Fische im Netz der Japaner sind auf jeden Fall God of War, Last of Us 2, Days Gone und Spiderman. Weitere interessante Titel sind auf jeden Fall Grand Turismo Sport und Detroit: Become Human. Aber es gibt auch viel Grund zu Spekulationen. Immerhin wissen wir, dass Microsoft seine neue Konsole vorstellen wird und damit Sony den Rang ablaufen will. Werden die sich das gefallen lassen oder holen sie gar zum Gegenschlag aus und bringen selbst neue Hardware ins Spiel?

Die Sony E3 2017 Pressekonferenz startet am Dienstag 13. Juni 2017 um 03.00 Uhr im Livestream von Sony auf Twitch und auf der Sony-Website

Nintendo – 18:00 Uhr (deutscher Zeit)

Nintendo hat im Gegensatz zu seinen Konkurrenten keine Pressekonferenz angekündigt. Sie laden hingegen zu einer Videopräsentation und im Anschluss ins Treehouse ein. Dort sind dann sämtliche Spiele zu sehen und sogar Turniere zu Arms und Splatoon 2 spielbar. Weitere Highlights können beispielsweise die gerade erst angekündigten neuen Pokemon Editionen Ultrasonne und Ultramond sein. Vielleicht bekommen wir auch Einblicke in neue Fire Emblem Titel. Der größte Name ist aber sicherlich Super Mario Odyssey, mit dem Nintendo Ende des Jahres groß ins Weihnachtsgeschäft einsteigen will.

Das Nintendo E3 2017 Live-Event startet am Dienstag 13. Juni 2017 um 18.00 Uhr im Livestream von Nintendo auf Twitch und auf der Nintendo-Homepage