EA: Plant Sportspiele nicht mehr jährlich zu veröffentlichen

Der amerikanische Sparfuchs

Das die Entwicklung von neuen Spielen aufgrund der immer größeren technischen Möglichkeiten von Jahr zu Jahr komplexer wird ist nichts Neues. Ab insbesondere die Sportspiele vom Kalifornischen Hersteller EA stehen dabei enorm im Fokus, da diese jedes Jahr eine neue Version veröffentlichen. Von diesem Rhythmus möchte sich EA wohl distanzieren.

In einem Interview mit EAs Chief Andrew Wilson, brachte dieser neue Möglichkeiten ins Gespräch. So wäre es eine Option, die jährlichen Neuauflagen an den Nagel zu hängen und anstatt dessen ein neues System zu nutzen. Dieses würde auf Updates und Aboservices setzen. So blieben die Spiele immer aktuell, indem sie über kostenlose Updates und Paid-DLCs auf Stand bleiben. Auch ein 365-Day Liveservice würde in das Schema passen.

Alles muss digitalisiert werden

Des Weiteren nutzte Wilson das Argument, dass die Spiele zunehmend Digital abgsetzt werden. So könnte man, wenn man sowieso schon auf physische Kopien verzichtet auch direkt Spiele wie Services behandeln. Bei dieser Idee gäbe es zwar noch zu meisternde Hürden, wie das Streamen von Spielen. Jedoch sieht er es trotzdem als realistische Idee mit Zukunftschancen an.

Ab wann der Publisher tatsächlich auf die herkömmliche Disc verzichtet steht noch in den Sternen. Wenn es aber nach den Spielern geht, sollte dies am Besten nie stattfinden, denn mehr und mehr stellen sich Spieler gegen diesen Wandel. Viele sind immer noch gegen den kompletten digitalen Wandel.