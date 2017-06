EA Play 2017: E3-Livestream mit Star Wars, FIFA 18 und Need for Speed

Star Wars Battlefront 2: Erste Einblicke am 15. April

EA wird uns bereits am 15. April erste Einblicke in Star Wars Battlefront 2 gewähren und zwar auf der Star Wars Celebration in Orlando, Florida. Gezeigt wird im Rahmen eines Panels mit dem eindeutigen Namen "The Galaxywide Premier of Star Wars Battlefront 2"um 20:30 Uhr unserer Zeit einen Trailer zum neuen Titel, welchen wir auch online zu Gesicht bekommen werden. Der Shooter Star Wars Battlefront 2 soll später in diesem Jahr, im Herbst, erscheinen und im Rahmen des Panels werden EA und DICE u