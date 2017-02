Eekeemoo: Splinters of the Dark Shard: Eskimo-Ninja to the Rescue!

Entwickler Cogg Games bringen in zwei Wochen das Third-Person Adventure Eekeemoo für XBox One, PS4 und Steam raus. Bei Steam erscheint es bisher am 20. März. Titelheld Eekeemoo muss seine entführten Freunde Yum Yum, Nim und D-Bot aus den Fängen des Dark Shard befreien. Was wir gesehen haben, verspricht gut zu werden und auch die Musik hat den nötigen Vibe. Verschafft euch einen eigenen Eindruck mit dem heute erschienenen Trailer:

Rettet eure Freunde vor dem Dark Shard, als Eskimo-Ninja Eekeemoo!

Auch wurde dem kleinen Eskimo-Ninja ( ja sowas gibt es und Eekeemoo ist einer der letzten dieses Ordens) sein Herz aus Sternen gestohlen. Ihr müsst nun mit eurem Schwert bewaffnet in die dunkle, giftige und mit Untoten und Monstern gespickte Splitterwelt. Rette deine Freunde und befreie den König vom Einfluss des Dark Shard. Es soll Puzzle und verschieden Aufgaben für euch geben, während ihr euch durch vier Reiche kämpft, aber auch versteckte Splitter, allerlei Achievements und Trophäen warten- also Augen auf! Auch Bossgegner werden euch das Leben schwer machen. Befreit ihr Eekeemoos Freunde so können die vier Charaktere mit unterschiedlichen Kräfte aufwahrten, welche ihr im Kampf und bei kniffligen Rätseln einsetzen könnt.

Eekeemoo hat bereits so einige Abenteuer hinter sich. Die gleichnamige Comic-Serie von William Morris-Julien (Willy MJ) erschien 2007 mit dem ersten Abenteuer Eekeemoo and the Sining Stone. 2009 folgte Eekeemoo in the Cloud City. Über Kickstarter wurde nun eine Graphic Novel Eekeemoo Black Sun Rising finanziert, welche noch in diesem Jahr erscheint und von den Goldborough Studios umgesetzt wird. Viele Abenteuer für den kleinen Eekeemoo!

Wer den kleinen Held kennt, wird sich über die Spiele-Umsetzung freuen, wir haben uns auf jeden Fall in den kleinen Ninja verguckt und warten gespannt auf den Release. Wie sieht es bei euch aus?