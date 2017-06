Elex: Baldiger Release möglich *Update*: Erscheinungstermin im Oktober

Far Cry 5: Ubisoft stellt den neuen Ableger im Video vor

Bisher bekamen wir zu Far Cry 5 immer nur Häppchen mit Information von Ubisoft spendiert. Nun haben die Entwickler in einem Video klare Angaben über die Story, Gameplayfeatures und den Releasezeitpunkt des neuen Open-World-Shooters gemacht. Aber seht selbst: https://www.youtube.com/watch?v=vNhVo1oGD6w Im mittlerweile fünften Teil des Franchises werden wir also in die Rolle eines Junior-Sheriffs aus Hope County schlüpfen und es mit einer waschechten Sekte aufnehmen. Dazu gibt es eine