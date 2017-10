Elex: Die ersten Testwertungen in der Übersicht

Nintendo Switch: Firmware 4.00 bringt Videoaufnahmen, Speicherdaten Transfer und mehr

Umfangreiches Systemupdate Nintendo bringt uns ein neues Firmware-Update für die Nintendo Switch und das hat es in sich. Mit der neuen Systemsoftware 4.00 kommen einige interessante neue Features hinzu. So gibt es unter Anderem die Möglichkeit kurze Videos aufzunehmen. Diese dürfen eine maximale Länge von 30 Sekunden haben und werden im Album abgespeichert. Jedoch ist es aktuell nur möglich, diese Funktion bei "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Mario Kart 8 Deluxe", "ARMS