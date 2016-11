Elex: Releasetermin eingerenzt

Ist es bald soweit? Nach der „Gothic“-Reihe folgt nun „Elex“, ein klassisches Rollenspiel in postapokalyptischer Atmosphäre. Piranha Bytes, verantwortlich für den neuen Titel, hat sich nun endlich getraut, den Releasetermin weiter einzugrenzen, um den Rollenspielern das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen.

Abenteuer – Aber wann?

Laut dem deutschen Entwicklerteam werden wir nicht mehr allzu lang auf eine der neuen Hoffnung des Genres warten müssen. Bereits im Frühjahr 2017 sollen wir in die versprengte Welt von Magalan eintauchen können. Hoffen wir, dass die „Gothic“-Macher sich mit dieser Prognose nicht zuviel zugemutet haben, denn bereits im August hatte das Studio vollmundig eine Spielwelt angekündigt, deren Umfang selbst den von „Gothic 3“ deutlich übersteigen soll.

Elex – Quo vadis?

Magalan ist ein Planet, der in postapokalyptischer Selbstzerstörung begriffen ist. Grund dafür ist ein Meteoriteneinschlag, in Folge dessen die hochentwickelten Zivilisationen auf Magalan ins Chaos gestürzt wurden. Verwüstung und Elend zeichnen die Spielwelt. Doch nicht nur der Meteorit selbst richtet auf Magalan erheblichen Schaden an, sondern vor allem das mit ihm herabregnende Material Elex. Das Spiel dreht sich vor allem um die Interaktionen der eingeborenen Völker mit dem mysteriösen Stoff, der eine Vielzahl an Anwendungen findet. Ob als Baumaterial, magischer Katalysator oder Droge: Elex formt die Spielwelt und ihre Charaktere.

Wie bereits in der „Gothic“-Reihe und eigentlich jedem anderen Rollenspiel, das etwas auf sich hält, werden es verschiedene Fraktionen ins Spiel schaffen, mit denen ihr interagiert und in der Folge euren Platz in der Handlung findet. Das Studio spricht von den Albs, die sich des Materials als Droge bedienen, sowie Klerikern, bei denen der geheimnisumwobene Stoff als Genussmittel streng verboten und lediglich für die Produktion von Kriegsgerät vorgesehen ist. Hinzu kommen natürlich zahlreiche weitere Interessengruppen, denen ihr euch anschließen oder ihnen, in guter alter Gothic-Manier, ordentlich eins auf die Rübe geben könnt.

Wir jedenfalls freuen uns auf das Frühjahr 2017 und einen gepflegten Mix aus postapokalyptischem Lasergeballer und zeitlosen Rollenspiel-Dialogen. Bis dahin: Holt doch noch einmal die alten Gothic-Teile aus dem Schrank und erfreut euch an den Unterhaltungen mit den verschrobenen Völkchen aus Myrtana und Co.! Verratet uns wie es war!