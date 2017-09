Elex: Schwierigkeitsgrad an Gothic-Reihe orientiert

Risen 2 Cinematic Trailer macht Lust auf mehr!

Vor wenigen Sekunden ist auf der offizellen Risen 2 - Dark Water Hompage ein Countdown abgelaufen. Zum Vorschein kam ein Cinematic Trailer zum kommenden Rollenspiel Risen 2 - Dark Water, welches von Piranha Bytes entwickelt wird. In dem Video ist, so nehmen wir an, der Protagonist des Spiels zu sehen. Er kommt bei dem Versuch an Informationen zu gelangen in Bedrängnis, wird dann aber von einer mysteriösen Frau mit Hilfe Voodooähnlicher Künste gerettet. Am Ende des Trailer ist dann noch "kleines" Monster zu sehen. Den Trailer gibt hier bei IGN UK zu sehen.