Endless Space 2: Free-2-Play Wochenende, Update und mehr

Dieses Wochenende gratis spielen, ein neues Update verfügbar und sogar eine Rabattaktion: Endless Space macht heute sehr stark auf sich aufmerksam.

Bis zum 20. November um 19 Uhr habt ihr ab heute Zeit, das rundenbasierte Space Opera Strategiespiel zu spielen, und das für lau. Einige Tage lang bietet sich also eine Chance für euch an, mal in das Game hinein zu schnuppern. Gleichzeitig, sollte es euch gefallen, könnt ihr es euch im Angebot holen. So zahlt ihr anstatt der üblichen 39,99€ nur 19,99€, also nur die Hälfte.

Community-Challenge in Endless Space 2

Die Macher gaben ebenfalls bekannt, dass im Rahmen des Free-2-Play Wochenendes eine Community-Challenge stattfinden wird. Je mehr Spieler sich das Game in den kommenden Tagen holen und es testen, desto größer wird der kommende und kostenlose DLC sein.

Ebenfalls gibt es Neuigkeiten zu einem Update für Endless Space 2. „Galactic Statecraft“, so der Name des Ganzen, hält einige Neuerungen für euch bereit. Darunter beispielsweise ein überarbeitet Diplomatiesystem, verbesserte Allianzen und Oribtalstationen. Außerdem gibt es noch visuelle Verbesserungen, neue Spielerereignisse und eine Ruhmeshalle, in der ihr eure Leistungen ansehen könnt, die ihr in der Kampagne erspielt habt.

Dazu gibt es natürlich auch einen Trailer für euch.