Enlisted – Weltkriegshooter-Kampagnen seit gestern verfügbar

Der russische Publisher Gaijin Entertainment und die Jungs und Mädels von Darkflow Software haben einen neuen Weltkriegs-Ego-Shooter enthüllt. Alle Konsolenfreunde müssen wohl noch warten, denn der neue Titel erscheint vorerst nur für den PC.

Enlisted – Mit bis zu 100 Spielern in die Schlacht

Die zuständigen Teams von Darkflow Software und Gaijin Entertainment rekrutieren euch im First-Person-Shooter „Enlisted“ an die Front des zweiten Weltkrieges. In diesem squad-basierten-Multiplayer-Shooter könnt ihr mit bis zu 100 Spielern riesige Schlachtfelder erobern und zerstören.

Die „War Thunder“-Macher haben auch an zwei große Kampagnen gedacht, welche aber nicht wie üblich einen Singelplayer darstellen. Es ist eher eine Art Ziel -und Ereignisverfolgung, in der ihr wichtige Schlachten des zweiten Weltkriegs nachempfindet. Die Entwickler wollen mehr als nur eine Kampfarena, in der ihr euch gegenseitig mit AK47 und Desert Eagle die Leviten lest. Sie wollen historische Schlachten präzise nachstellen. Um dies zu ermöglichen werden euch in der Schlacht von Moskau und in der Landung in der Normandie nicht nur historische Ereignisse gezeigt, sondern auch die passenden Waffen und Charaktere mit auf den Weg gegeben. Da sich die damaligen Schlachten über mehrere Wochen hinzogen, soll sich auch die Kampagne über mehrere Phasen andauern.

Seit gestern könnt ihr die beiden Kampagnen des Shooters sowohl einzeln als auch im Doppelpack kaufen. Wer es kaum noch erwarten kann, kann sich im Shop mit Waffenpaketen und einem Early Access-Account eindecken. Die geschlossene Beta startet planmäßig Mitte bis Ende des kommenden Jahres.

Alle erzielten Einnahmen möchte Gaijin Entertainment in die weitere Entwicklung des Spieles stecken. Sobald eine Million Dollar zusammengekommen sind, möchten die Entwickler-Teams an einer Konsolenversion arbeiten.