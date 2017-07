Erste Bilder zur neuen Atari Konsole

Was wir bisher wissen zur neuen Atari Konsole

Mit ihren Mini-Versionen der alten Klassiker NES und SNES die Firma Nintendo Entertainment bereits massiven Erfolg verbucht haben. Auch der in den den 90ern groß gewordene Konzern Atari möchte nun auch wieder in das Konsolengeschäft einsteigen. Bereits vor einiger Zeit gab es einen Trailer zu dem neuen Werk. Nun haben wir die ersten Bilder erhalten. Wie auch schon im Trailer zu sehen wird die Konsole in schön gestalteter Holzoptik strahlen oder den in einem eleganten Schwarz/Rot Stil von Atari.

Die sogenannte Atari Box die auf einer PC Architektur basiert verfügt über folgende Hardware Anschlüsse:

einen HDMI Port

4 USB Ports

einen Ethnernetanschluss (möchlich auch WiFi)

SD Card Slot

Vermutet wird das die SD Card Slots als Blue-Ray-Player Ersatz herhalten und wir möglicherweise auf diese Weise unsere Spiele für die Konsole erhalten. Das bleibt allerdings, bis zu öffentlichen Informationen, reine Spekulation.

Ob wir tatsächlich nur die Legendären Atari Klassiker für die Retro-Fans bekommen ist fast ausgeschlossen. Neu Erscheinung sind laut dem Entwickler durchaus erwünscht. Dafür suche man seit geraumer Zeit schon interessierte Entwicklern und einzelnen Programmierern. Was genau uns denn bei der neuen Atari Konsole erwarten wird und wann wir damit rechnen können ist bisher leider noch sehr unklar. Laut Atari möchte man alles Schritt für Schritt machen und den richtigen Zeitpunkt abwarten. Momentan lägen noch einige Herausforderungen vor den Herstellern heißt es weiter. Wir sind gespannt was die neue Atari Konsole gegenüber den Neuzeit-Giganten Xbox One X, PlayStation 4 Pro und der neuen Switch auf dem Markt auszurichten vermag. Was denkt ihr über diese Neue Konsole des Gaming Urgesteins Atari. Schreibt es uns in die Kommentare.