eSport und Sportwetten – Wo geht die Entwicklung in den kommenden Jahren hin?

Sportwetten sind schon seit einigen Jahren auf dem Markt sehr beliebt. Nun kommt noch ein neues Genre hinzu. Die Rede ist von den sogenannten eSport´s. Doch wie wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren entwickeln? Werden die Sportwetten weiterhin so beliebt bleiben und können sich die Wetten auf eSport wirklich profilieren.

Der aktuelle Stand

Insbesondere bei Sportwetten ist der Markt groß. Es gibt viele verschiedene Buchmacher, welche einen solchen Service anbieten. Auch die Quoten sind unterschiedlich und es herrscht eine enorm große Konkurrenz unter den Anbietern. Dieses Angebot wird von den Kunden im Bereich der klassischen Sportwetten auch angenommen. Dabei gelten aktuell vor allem Sportwetten im Bereich des Fußballs als besonders attraktiv. Die Sportwetten machen bei vielen Onlinebuchmachern Satte 20 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Dieser Wert ist noch lange kein Maximum. Prognosen zeigen auf, dass sich dies noch weiter entwickeln wird. Somit setzten die Kunden auch in Zukunft weiter auf ihre Lieblingsmannschaft und auch große und bekannte Sportereignissen.

Der Neuling eSport

Während die klassischen Sportwetten und auch das Onlinecasino bereits zu den alten Hasen im Geschäft zählen, erfreut sich der sogenannte eSport zunehmender Beliebtheit. Dabei werden die Wetten auf sportliche Vergleiche bei bestimmten Spielen abgeschlossen. Diese sind beispielsweise League of Legends oder Counterstrike.

Auch wenn dieser Markt aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, so kann er sich durchaus profilieren. Schon heute sind viele Anbieter auf diesen Service spezialisiert und werden diesen wohl auch weiter ausbauen. Das Angebot an eSport-Wetten ist deutlich größer als viele Menschen annehmen. Es gibt bei diesen Onlinegames verschiedenen Ligen und auch internationale Turniere. Wie bei einer realen Wette kann man hier auf bestimmte Bereiche seine Wetten abschließen. Auch die Vielseitigkeit der Wettangebote darf nicht außer Acht gelassen werden und spricht eindeutig für die Beliebtheit dieser Wetten. So kann man unter anderem auf die Ligen, die einzelnen Spieler oder auch auf bestimmte Ingame-Aktionen setzen.

Demnach sind in diesem Bereich keine Grenzen aufgezeigt. Es gibt sogar schon Onlinebuchmacher, welche sich ausschließlich auf den Bereich eSport spezialisiert haben. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass sich dieser Zweig durchaus durchsetzen kann.

Wo führt der Weg hin?

Die Entwicklung in den kommenden Jahren für Sporwetten und Wetten auf eSport sieht alles andere als schlecht aus. Insbesondere Deutschland ist eines der führenden Ländern auf diesem Gebiet. Experten schätzen, dass in den kommenden vier Jahren mehr als 15 Millionen Kunden auf der ganzen Welt sich dem eSport und dem Wetten darauf anschließen werden. Durch immer weitere Angebote auf dem Markt werden immer bessere Quoten möglich. Auch die Zahl der Anbieter im Wettgewerbe nimmt stetig zu. Der Kunde hat somit die größere Auswahl und die Anbieter mehr Konkurrenz. Dies hat zur Folge, dass sich dies direkt auf die Quoten niederschlagen wird. Da die Kunden davon profitieren, werden sie die Angebote auch vermehrt nutzen. Somit wird auch weiterhin auf Sport und eSport gewettet werden. Im Jahr 2016 wurde ein Umsatzbetrag von 594 Millionen US-Dollar erzielt. Bis zum Jahr 2020 soll dieser aber auf über 10 Milliarden US-Dollar ansteigen. Somit kann man von einem klaren Wachstum in der Branche sprechen. Auch der eSport soll einen wesentlich größeren Anteil am Umsatz bis dahin ausmachen, als es jetzt der Fall ist.

Die Gründe für den Wachstum

Die Gründe für die zunehmende Beliebtheit sind vielseitig. Einerseits sind es die vielen neuen Angebote und Optionen, welche sich dem Kunden beim Buchmacher bieten. Andererseits ist auch das Vertrauen in die Wettanbieter in den letzten Jahren enorm angestiegen. Diese überzeugen nun mit fairen Quoten und einer vernünftigen Auszahlung. Auch die staatliche Legalisierung sorgt für Vertrauen. Da die Wettanbieter kontrolliert und überwacht werden, sind die Kunden auf der sichern Seite. Was legal ist, kann demnach kein Fehler sein. Natürlich spielt auch die Spannung eine wichtige Rolle. Diese wird durch neue technische Möglichkeiten noch untermauert. So sind nun beispielsweise Livewetten mit Livestreams möglich. Der Kunde kann alle Events live und auf die Sekunde genau nachvollziehen. Somit entgeht ihm nichts und er ist immer mit dabei. Auch verschiedenen Sonderaktionen und unterschiedliche Boni locken die Kunden, wodurch sich der Markt in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen wird.

