Everything: Release-Termin und Gameplay veröffentlicht

The Cave: Trailer zum neuen Double Fine Adventure

Während wir alle noch gebannt auf erste Bilder und Videos zum Kickstarter-finanzierten Double Fine Adventure warten, können wir uns jetzt zumindest am ersten Trailer zu Ron Gilberts The Cave laben. Bei dem von Sega vertriebenen Titel handelt es sich um ein Sidescroll-Jump’n’Run-Adventure, dass entfernt an Titel wie The Lost Vikings erinnert. Bedeutet: Neben eurem Geschick wird vor allen Dingen euer Köpfchen gefordert. In The Cave werdet ihr die Kontrolle über 4 Charaktere übernehmen: einem Wissenschaftler, einem Mönch, einem Ritter und einem Zeitreisenden. Dabei werdet ihr verschiedene Areale, wie einen unterirdischen Freizeitpark oder eine Burg erkunden und deren Geheimnisse aufdecken. Stilistisch wartet das Spiel einem comichaften Look auf, der an andere Titel der Spielesc