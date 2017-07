Evil Genius 2: Rebellion verkÃ¼ndet offiziell den Nachfolger

Was wurde in den letzten Jahren nicht getuschelt und gemunkelt. 2004 erschien Evil Genius von Elixir Studios und verblüffte uns alle mit interessanten Spielmechaniken und dem Humor. Nachdem das Studio geschlossen wurde, erwarb Rebellion die Marke und wir warteten auf die Bekanntgabe eines Sequels, was bisher vergebens war. Bisher.

Arbeiten frisch aufgenommen

Nun hat er CEO von Rebellion, Jason Kingsley, uns endlich offenbart, dass sie an Evil Genius 2 arbeiten. In einem Video richtet er einige Worte über die Entwicklung des Nachfolgers an uns. Jedoch gibt es leider auch eine „schlechte“ Nachricht, die die Vorfreude etwas dämpfen dürfte: So starteten die Arbeiten an dem zweiten Teil erst im März dieses Jahres. Somit wird das Spiel noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Der neue Teil soll aber ein Echtzeit-Strategie-Titel werden, der auf er hauseigenen Asura-Engine basiert. Bisher ist der Titel von Rebellion nur für den PC angekündigt. Dennoch schließen die Entwickler nicht aus, Evil Genius 2 auch für andere Plattformen bereitzustellen. Weitere Informationen gibt das Entwicklerstudio preis, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr die Nachricht dann wie immer auch bei uns.